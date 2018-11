Real Madrid zanika obtožbe o kršenju protidopinških pravil

Krivdo za primer prevzel klubski zdravnik

24. november 2018 ob 11:46

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Real Madrid zanika obtožbe Football Leaksa, da je kapetan kraljevega kluba Sergio Ramos v finalu Lige prvakov 2017 kršil protidopinška pravila.

V izjavi so javnost so pri evropskih klubskih prvakih zapisali, da Ramos ni nikoli kršil pravil Svetovne protidopinške agencije (Wada) in da je Uefa stvar zaprla takoj po tem, ko so strokovnjaki Wade in tudi Uefa stvar preverili. "Glede ostalih objavljenih obtožb in zanemarljivih dokazov pa klub ne bo podal izjave," so še zapisali v klubu.

Nemška revija Der Spiegel je poročala, da so v Ramosovem vzorcu po lanskem junijskem finalu proti torinskemu Juventusu našli vzorce deksametazona. Deksametazon lahko izboljša koncentracijo in je na seznamu prepovedanih poživil. Športniki ga lahko uporabljajo v primeru, da ga najavijo kot zdravilo in imajo ustrezna dovoljenja, a Ramos tega ni storil, so zapisali v Spieglu.

Poleg tega so pisali, da naj bi Ramos letos aprila po prvenstveni tekmi v Malagi zavrnil udeležbo na dopinškem testu španske protidopinške agencije. Krivdo za primer je že prevzel klubski zdravnik, ki je priznal, da je nogometašu dan pred tekmo vbrizgal po en odmerek v koleno in ramo. V dopinške dokumente je vnesel, da je vbrizgal betametazon, ki pa je med tekmami prav tako prepovedan.

T. J.