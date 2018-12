Lucas Vazquez je tako skočil v objem Karimu Benzemaju, ki ga je lepo našel v kazenskem prostoru. Foto: Reuters Dodaj v

Santiago Bernabeu neosvojljiv za Valencio, Real do novih točk

Barcelona v nedeljo proti Villarealu

1. december 2018 ob 22:41

Madrid - MMC RTV SLO

Po presenetljivem porazu v prejšnjem krogu proti Eibarju so si nogometaši Reala opomogli, v 14. krogu so bili boljši od Valencie z 2:0.

To je tretja zaporedna zmaga kraljevskega kluba pred domačimi navijači na stadionu Santiago Bernabeu. Valencia tako po več kot desetih letih še ni okusila slasti zmage na Santiagu Bernabeu.

Real je povedel v osmi minuti, in to s pomočjo gostov. Za to je bil "kriv" Daniel Wass, ki je skušal izbiti žogo z glavo, a jo je nesrečno preusmeril v lastno mrežo, vratar ni imel nikakršnih možnosti za obrambo.

V nadaljevanju sta bili ekipi izenačeni po nevarnih priložnostih, eno izmed teh pa je uspelo unovčiti Realu, in to v 83. minuti. Vodja Realovega protinapada je bil Dani Carvahal. Ko so prispeli na nasprotno polovico, so si realovci v kazenskem prostoru izmenjevali žogo, na koncu pa je Karim Benzema dobro videl Lucasa Vazqueza na sredini in mu poslal natančno podajo. Lucas je z levico streljal iz prve, žogo je poslal ob desni vratnici. Gol je sodnik s pomočjo VAR-a tudi potrdil.

14. KROG



RAYO VALLECANO - EIBAR 1:0 (0:0)

Embarba 53.



CELTA VIGO - HUESCA 2:0 (1:0)

Iago Aspas 38., 77.



VALLADOLID - LEGANES 2:4 (0:2)

Toni 50., Unal 94.; Siovas 11., Oscar 42., Carrillo 66., 75.



GETAFE - ESPANYOL 3:0 (0:0)

Molina 55., Mata 65., Antunes 80.



REAL MADRID - VALENCIA 2:0 (1:0)

Wass 8./ag, Lucas 83.

Nedelja ob 12.00:

BETIS - REAL SOCIEDAD



Ob 16.15:

GIRONA - ATLETICO MADRID (Oblak)



Ob 18.30:

BARCELONA - VILLARREAL



Ob 20.45:

ALAVES - SEVILLA



Ponedeljek ob 21.00:

LEVANTE - ATHLETIC BILBAO

Lestvica: SEVILLA 13 8 2 3 25:14 26 BARCELONA 13 7 4 2 35:19 25 ATLETICO MADRID 13 6 6 1 17:9 24 ALAVES 13 7 2 4 17:13 23 REAL MADRID 14 7 2 5 22:19 23 ESPANYOL 14 6 3 5 17:16 21 GETAFE 14 5 5 4 15:11 20 GIRONA 13 5 5 3 16:15 20 REAL SOCIEDAD 13 5 4 4 17:15 19 LEVANTE 13 5 3 5 20:21 18 EIBAR 14 5 3 6 15:19 18 CELTA VIGO 14 4 5 5 25:22 17 VALENCIA 14 3 8 3 11:11 17 REAL VALLADOLID 14 4 5 5 11:14 17 LEGANES 14 4 4 6 14:18 16 REAL BETIS 13 4 4 5 13:17 16 VILLARREAL 13 3 5 5 13:14 14 ATHLETIC BILBAO 13 1 8 4 14:20 11 RAYO VALLECANO 14 2 4 8 15:28 10 HUESCA 14 1 4 9 12:29 7

D. S.