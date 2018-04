Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Real ali Atletico - kdo bo boljši na tokratnem mestnem dvoboju? Foto: Reuters Dodaj v

Špansko prvenstvo: Real Madrid - Atletico Madrid 0:0

Barcelona neporažena že eno leto

8. april 2018 ob 15:53

Madrid - MMC RTV SLO

V 30. krogu španskega nogometnega prvenstva so vse oči uprte v Madrid, kjer poteka veliki madridski dvoboj med Realom in Atleticom.

Čeprav obe ekipi krepko zaostajata za Barcelono - v primeru zmage Reala bo zaostajal le še za točko za tokratnim tekmecem -, gre za prestižen dvoboj, tako da ne bo manjkalo tekmovalnega naboja.

Obe ekipi sta ta teden zanesljivo dobili tekmi v evropskih tekmovanjih - Real je s 3:0 odpravi Juventus, Atletico pa z 2:0 Sporting Lizbono.

Gostitelji so zapretili že v deseti minuti. Toni Kroos je podal iz kota, našel je samega Cristiana Ronalda, ki je poskusil s strelom iz neposredne bližine, vendar je Jan Oblak sjajno posredoval. Ravno Kroos se je nekaj minut pozneje znašel na tleh v kazenskem prostoru, nogometaši kraljevega kluba so zahtevali enajstmetrovko, a je sodnik ni dosodil.

Ronaldo je ogrozil Oblakova vrata v 20 minuti, streljal z okoli 40 metrov, a se je znova izkazal Oblak.

Barca neporažena že eno leto

Nogometaši Barcelone so v 30. krogu španskega prvenstva na Camp Nouu s 3:1 premagali Leganes in na 38. tekmi zapored v tem tekmovanju niso doživeli poraza. S tem so izenačili rekord Real Sociedada iz let 1979 in 1980. S hat-trickom je domače navijače navdušil Lionel Messi. Mrežo gostov je v 27. minuti načel s prostega strela, pet minut pozneje je na 2:0 povišal po globinski podaji Philippa Coutinha, končni izid pa je postavil v 87. minuti, ko je žogo ustavil s prsmi in z lobom hladnokrvno zadel iz bližine. Barca je zadnjič izgubila 8. aprila 2017 v Malagi (2:0).

ŠPANSKO PRVENSTVO

30. KROG

Danes ob 16.15:

REAL MADRID - ATLETICO MADRID 0:0 (-:-)

Ob 18.30:

REAL SOCIEDAD - GIRONA

Ob 20.45:

VALENCIA - ESPANYOL

Ponedeljek ob 21.00:

VILLARREAL - ATHLETIC BILBAO

DEPORTIVO - MALAGA 3:2 (1:1)

Perez 6./11-m, Lopez 70., 85.; Rolan 41., 73.

ALAVES - GETAFE 2:0 (1:0)

Laguardia 48., Munir 75.



CELTA VIGO - SEVILLA 4:0 (1:0)

Arana 38./ag, Aspas 57., 60., 78.

BETIS - EIBAR 2:0 (1:0)

Leon 21., Arbilla 50./ag



BARCELONA - LEGANES 3:1 (2:0)

Messi 27., 32., 87.; El Zhar 68.

LEVANTE - LAS PALMAS 2:1 (1:0)

Coke 35., Campana 92.; D. Garcia 50.

RK: Coke 86., Rochina 93./oba Levante

ŠPANSKO PRVENSTVO, LESTVICA: BARCELONA 31 24 7 0 79:16 79 ATLETICO MADRID 30 20 7 3 50:14 67 REAL MADRID 30 19 6 5 76:33 63 VALENCIA 30 19 5 6 58:31 62 REAL BETIS 31 15 4 12 52:53 49 VILLARREAL 30 14 5 11 40:34 47 SEVILLA 31 14 4 13 39:50 46 GIRONA 30 12 8 10 44:43 44 CELTA VIGO 31 12 7 12 50:43 43 EIBAR 31 11 7 13 36:45 40 GETAFE 31 10 9 12 35:30 39 ATHLETIC BILBAO 30 8 12 10 30:34 36 ESPANYOL 30 8 12 10 26:37 36 LEGANES 31 10 6 15 26:39 36 ALAVES 31 11 2 18 28:45 35 REAL SOCIEDAD 30 9 7 14 51:52 34 LEVANTE 31 6 13 12 28:45 31 DEPORTIVO 31 5 8 18 29:63 23 LAS PALMAS 31 5 6 20 22:63 21 MALAGA 31 4 5 22 19:48 17

