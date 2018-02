Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Raheem Sterling je zgrešil prazen gol s petih metrov. Foto: Reuters Alexis Sanchez je pospravil odbitek po strelu z enajstih metrov. Foto: Reuters Dodaj v

Sterling se je osmešil, Sanchez pa zabil po zgrešeni 11-m

City le remiziral v Burnleyju

3. februar 2018 ob 18:45

London - MMC RTV SLO

Manchester United je izkoristil nepričakovani spodrsljaj Manchester Cityja in se mu po zmagi nad Huddersfieldom z 2:0 približal na 13 točk zaostanka. Prvič je za Rdeče vrage zadel Alexis Sanchez.

Manchester City je v zgodnjem popoldnevu le remiziral v Burnleyju (1:1). Četo Pepa Guardiole je v 22. minuti z lepim strelom z 20 metrov v vodstvo popeljal Danilo. Zapravljene priložnosti gostov je v 82. minuti kaznoval Islandec Johann Gudmundsson.

Sterling zgrešil prazen gol

Vodilna ekipa premier lige je imela pobudo večino tekme, vendar ji prednosti ni uspelo povišati. Najlepšo priložnost je zapravil Raheem Sterling, ki mu s petih metrov ni uspelo zadeti praznega gola po podaji Kyla Walkerja. Guardiola je svojega napadalca nemudoma zamenjal, vendar je po tekmi zatrjeval, da zapravljena velika priložnost ni bila povod. "To je nogomet. Danes je Raheem zgrešil, toda to se dogaja. Zadovoljen sem z našo igro, toda morali bi tudi zadevati. Ni nam uspelo in zato smo zapravili dve točki," je povedal Guardiola.

Trener Burnleyja Sean Dyche meni, da je prav Sterlingov moment prinesel preobrat. "Stadion je eksplodiral, vsi so bili z nami. Vzdušje se je začelo dvigovati."

Lukaku in Sanchez zadela za zmago Rdečih vragov

Manchester United s svojo predstavo tudi tokrat ni prepričal. Po nezanimivem prvem delu je Huddersfield v 55. minuti z volejem iz bližine načel Romelu Lukaku za 19. gol v sezoni.

V 68. minuti je prekšek nad Alexisom Sanchezom v kazenskem prostoru storil Michael Hefele. Sodnik je pokazal na enajstmetrovko, vendar je vratar Jonas Lossl strel Sancheza ubranil. Čilenec je odbitek le pospravil v mrežo za prvenec v dresu Manchester Uniteda po prihodu iz Arsenala. Jose Mourinho je Paula Pogbaja posadil na klop. V igro ga je poslal v 65. minuti.

26. KROG



BURNLEY - MANCHESTER CITY 1:1 (0:1)

Gudmundsson 82.; Danilo 22.



BOURNEMOUTH - STOKE CITY 2:1 (0:1)

King 70., Mousset 79.; Shaqiri 5.



BRIGHTON - WEST HAM 3:1 (1:1)

Murray 8., Izquierdo 59., Gross 75.; Chicharito 30.



LEICESTER - SWANSEA 1:1 (1:0)

Vardy 17.; Fernandez 53.



MAN. UNITED - HUDDERSFIELD 2:0 (0:0)

Lukaku 55., Sanchez 68.

WEST BROMWICH - SOUTHAMPTON 2:3 (1:2)

Hegazy 4., Rondon 72.; Lemina 40., Stephens 43., Ward-Prowse 55.



Ob 18.30:

ARSENAL - EVERTON



Nedelja ob 15.15:

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE



Ob 17.30:

LIVERPOOL - TOTTENHAM

Ponedeljek ob 21.00:

WATFORD - CHELSEA

Lestvica: MANCHESTER CITY 26 22 3 1 74:19 69 MANCHESTER UTD. 26 17 5 4 51:18 56 LIVERPOOL 25 14 8 3 57:29 50 CHELSEA 25 15 5 5 45:19 50 TOTTENHAM 25 14 6 5 49:22 48 ARSENAL 25 12 6 7 46:34 42 BURNLEY 26 9 9 8 21:23 36 LEICESTER 26 9 8 9 38:35 35 BOURNEMOUTH 26 8 7 11 30:37 31 EVERTON 25 8 7 10 28:40 31 WATFORD 25 7 6 12 33:44 27 WEST HAM 26 6 9 11 32:46 27 BRIGHTON 26 6 9 11 21:35 27 SOUTHAMPTON 26 5 11 10 28:38 26 CRYSTAL PALACE 25 6 8 11 23:38 26 NEWCASTLE 25 6 6 13 23:35 24 SWANSEA 26 6 6 14 19:37 24 STOKE CITY 26 6 6 14 26:52 24 HUDDERSFIELD 26 6 6 14 19:46 24 WEST BROMWICH 26 3 11 12 21:37 20

R. K.