Švedska, Škotska, Srbija in Kosovo napredovali

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin zadovoljen z novim tekmovanjem

20. november 2018 ob 18:39,

zadnji poseg: 20. november 2018 ob 22:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V torek so bile odigrane še zadnje tekme prve sezone novoustanovljene nogometne Lige narodov. Napredovanje v višjo ligo so si zagotovili še Švedska, Škotska, Srbija in Kosovo.

Že pred zadnjim dnevom so bili znani vsi udeleženci zaključnega turnirja. To so Portugalska, Nizozemska, Anglija in Švica.

Zaključni turnir bo na Portugalskem. Porto in Guimares bosta 5. in 6. junija prihodnje leto gostila polfinalni tekmi, finale in tekma za 3. mesto pa bosta 9. junija, kar mora sicer uradno še potrditi Evropska nogometna zveza.

Remi Portugalske in Poljske

Portugalci so v Guimaraesu gostili Poljsko. Srečanje, ki ni odločalo o ničemer, se je končalo z 1:1. Portugalci so povedli v 33. minuti. Renato Sanches je iz kota podal na prvo vratnico, kamor je vtekel Andre Silva in z glavo mojstrsko matiral Wojciecha Szczesnyja. Poljska je v 66. minuti izenačila. Danilo Pereira je kot zadnji mož obrambe podrl Arkadiusza Milika, tako da je sodnik Sergej Karašev Pereiri pokazal rdeči karton, hkrati pa dosodil enajstmetrovko. Uspešno jo je izvedel Milik sam in to dvakrat zapored, saj je Karašev zahteval ponovitev izvajanja. Portugalska se je do konca z igralcem manj uspela ubraniti.

Švedi in Škoti dobili odločilni tekmi

Švedi so v Ligi B v neposrednem dvoboju za napredovanje med "elito" premagali Rusijo z 2:0. Zadela sta Victor Lindelöf in Marcus Berg. Škotski junak pa je bil James Forrest, ki je s tremi goli potopil Izrael (3:2). Tudi Škoti gredo v višjo ligo.

Srbija v drugem polčasu strla Litvo

Srbija se je v Beogradu dolgo časa mučila z Litvo. Prvi polčas se je namreč končal z 0:0. Domačim so nato delo olajšali gostje, saj je v 51. minuti po predložku Živkovića lastnega vratarja premagal Arturas Žulpa. Srbom je nato steklo. Z glavo sta zadela Aleksandar Mitrović in Aleksandar Prijović, piko na i za zmago s 4:1 pa je postavil Adem Ljajić. Srbi tako napredujejo v Ligo B.

Zeneli s hat trickom pokopal Azerbajdžan

Kosovo pa se je uvrstilo v Ligo C. Kosovci so na stadionu Fadila Vokrrija v Prištini v neposrednem obračunu za preboj naprej s 4:0 nadigrali Azerbajdžan. Tri gole je dosegel Arber Zeneli.

Čeferin: Odzivi na Ligo narodov izvrstni

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Slovenec Aleksander Čeferin je sicer z Ligo narodov, ki je nadomestila prijateljske tekme, zadovoljen. "Vedno smo imeli pritožbe velikih držav, da ne igrajo dovolj medsebojnih tekem, in vedno smo imeli pritožbe malih držav, da težko zmagajo, ker igrajo proti velikim. Zdaj imamo zanimivo obliko tekmovanja, ki je hkrati tudi pot do uvrstitve na evropsko prvenstvo, kar je še posebej pomembno za moštva v ligi D, ki v preteklosti niso imele pravih možnosti kvalificiranja," je dejal Čeferin na novinarski konferenci v Bruslju. Pri tem je dodal, da so vsi odzivi na novo obliko tekmovanja izvrstni. "Vem, da so nekatere večje reprezentance razočarane, ker so tako kot Slovenija izpadle v nižji rang, vendar je to del športa, zaradi česar je ta tudi tako zanimiv."

LIGA NARODOV



LIGA A



SKUPINA 3:



PORTUGALSKA - POLJSKA 1:1 (1:0)

Silva 33.; Milik 66./11-m

: Pereira 63./Portugalska



Portugalska 8, Italija 5, Poljska 2.

LIGA B



SKUPINA 2:



ŠVEDSKA - RUSIJA 2:0 (1:0)

Lindelöf 41., Berg 72.



Švedska in Rusija 7, Turčija 3 točke.

LIGA C



SKUPINA 1:



ŠKOTSKA - IZRAEL 3:2 (2:1)

Forrest 34., 43., 64.; Kayal 9., Zahavi 75.

Škotska 9, Izrael 6, Albanija 3.

SKUPINA 4:



SRBIJA - LITVA 4:1 (0:0)

Zulpa 51./ag, Mitrović 58., Prijović 71., Ljajić 74.; Petravičius 64.



ČRNA GORA - ROMUNIJA 0:1 (0:1)

Tucudean 44.

Srbija 14, Romunija 12, Črna gora 7, Litva 0 točk.

LIGA D

SKUPINA 3:



MALTA - FERSKI OTOKI 1:1 (1:1)

Corbalan 4.; Jönsen 3.

KOSOVO - AZERBAJDŽAN 4:0 (1:0)

Zeneli 2., 50., 76., Rahmani 61.



Kosovo 14, Azerbajdžan 9, Ferski otoki 5, Malta 3.

A. V.