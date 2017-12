Tavares iskal, se boril in dosanjal nov karierni mejnik

Za konec jesenskega dela sezone v nedeljo dvoboj z Aluminijem

7. december 2017 ob 12:46

Maribor - MMC RTV SLO

Marcos Tavares, z 21 zadetki absolutni rekorder kvalifikacij za evropske pokale in od sobote s 131 goli tudi rekorder slovenskega prvenstva, je sinoči dočakal prvenec v Ligi prvakov.

"Žrlo me je, ker nisem zadel v tem tekmovanju. Iskal sem, se boril, sanjal," se je dosežka po tekmi veselil napadalec Maribora, potem ko je v 10. minuti z glavo premagal vratarja Seville Sergia Rica za vodstvo z 1:0.

Poleti je v treh predkrogih dosegel štiri gole - dva je zabil Hafnarfjördurju, po enega Zrinjskemu in Hapoelu Ber Ševi - ob dveh remijih proti Spartaku pa sta bila junaka druga dva igralca. Na uvodnem srečanju skupinskega dela Damjan Bohar, v Moskvi Jasmin Mešanović.

Tavares je že v soboto po zmagovitem zadetku proti Gorici dejal, da si zelo želi zadeti proti Sevilli. Ob pomoči Martina Milca, ki je poslal lep predložek pred vrata, mu je uspelo. "Odlična podaja je bila, jaz sem samo postavil piko na i. Mislim, da smo tekmovanje končali z dobrimi občutki. Škoda, da nismo zmagali, bili smo blizu, a vseeno smo zadovoljni. Naslednji cilj je, da v nedeljo proti Aluminiju dosežem dva gola," je v smehu povedal Brazilec, ki je s soigralci po koncu letošnjih evropskih nastopov pozdravil gledalce na vseh štirih tribunah.

Navijači so mu pred dnevi ob ligaškem rekordu posvetili pesem, ki mu je zelo všeč: "Mama me je že prosila za prevod. Vsi doma smo veseli, otroci jo vseskozi poslušajo."



Uigrana akcija za gol

Milec, ki poleg Tavaresa to jesen tudi izstopa v mariborskem moštvu, je bil podajalec že v soboto. Po hitrem napadu in šprintu je štiri dni pozneje ponovil vajo. "Ponosen sem na Marcosa. Ko sem se ustavil in dvignil glavo, sem ga dejansko videl na drugi strani. A tudi če ne bi pogledal, bi verjetno poslal predložek na drugo vratnico, ker je to neka uigrana akcija. Tudi danes na kosilu sem mu rekel, da mu bom poskušal podati. Gol je bil res lep," je dogodek z začetka tekme opisal bočni branilec.

Čeprav je bila blizu zmaga, je tako kot preostali igralci za uspeh označil tudi remi (1:1) proti enemu izmed najboljših španskih klubov. V sezoni 2014/15 je Maribor v Ligi prvakov prav tako trikrat remiziral z 1:1. "Če bi nam pred tekmo kdo ponudil točko, bi jo verjetno sprejeli. V določenih trenutkih, ko so nas stisnili, nam je malo pošla sapa v napadu."

Slabega posredovanja Jasmina Handanovića ob izenačujočem zadetku Gansa v 75. minuti ni želel izpostavljati: "Tolikokrat nas je že rešil, da bi ga bilo res neumno kriviti za manjšo napako in ta gol. Že prej je med tekmo zbral toliko obramb, da brez njega verjetno ne bi osvojili niti točke. Stojimo mu ob strani, dovolj je izkušen, da se bo znal pobrati."

Upa, da bo spet sodeloval s Kavčičem

Milec je priznal, da komaj čaka zimski premor, saj poleti s klubom ni opravil pravih priprav: "Zadnja dva dni sem bil tudi bolan, spet imam težave z ahilovo tetivo, že skoraj en mesec jemljem tablete."

Potem ko se je pred sezono vrnil pod Kalvarijo, je spet igralsko zaživel. "Ko sem prišel, sem rekel, da sem eno Ligo prvakov zamudil in da druge ne bom. Hvala Bogu, da se je to uresničilo. Po to sem prišel, tu sem si želel igrati prvo Ligo prvakov. Res si želim, da ni zadnja. Upam, da bo himna Lige prvakov v bližnji prihodnosti še kdaj odmevala v Ljudskem vrtu."

S svojimi igrami znova trka tudi na vrata reprezentance, za katero je do zdaj zbral štiri nastope, zadnjega pred tremi leti na prijateljski tekmi v Stožicah proti Kolumbiji. "S Tomažem Kavčičem sem sodeloval že v mladi reprezentanci in upam, da bom spet. Gotovo je človek z določeno karizmo. Mislim, da nas je držal skupaj in smo bili dobra klapa oziroma dobra ekipa ter smo igrali soliden nogomet. Verjamem, da mu lahko uspe. Želim mu vso srečo," je povedal o novem selektorju, ki je na tribuni sedel ob Zahovičevem pomočniku Miranu Pavlinu.

Bohar: S tekme v Sevilli smo se veliko naučili

Nastope v Ligi prvakov je ocenil tudi Bohar: "Imamo enako število točk kot pred tremi leti, čeprav smo stremeli k več. Na koncu smo lahko zadovoljni. Danes smo taktično odigrali odlično, mislim, da je bila ta tekma naša najboljša. Lahko nam je žal za nekatere zapravljene priložnosti, tudi moje. S prve tekme v Sevilli smo se veliko naučili, tako kot ob visokem porazu proti Liverpoolu. Hvala navijačem za fantastično podporo."

