Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ben Woodburn je kapetan mlade ekipe Liverpoola U-19. Foto: EPA Dodaj v

Tekma mladih upov: Liverpool prepričljivo boljši od Maribora

Tekma ekip U-19

17. oktober 2017 ob 17:07

Maribor - MMC RTV SLO

Pred večerno tekmo med Mariborom in Liverpoolom so na nogometno zelenico stopili tudi mladi upi omenjenih klubov. S 4:1 so bili boljši gostje.

Na polnem športnem parku Lendava so prvi povedli Mariborčani, mrežo Liverpoola je zatresel Matko. Sedem minut pozneje so gostje izenačili, v hitri akciji je Jones podal Adekanyjeju, ki je brez težav zadel. Adekanye je malo pozneje zadel še prečko, žoga se je odbila v sredino, kjer jo je sprejel Kane, ki je nato uspešno streljal za vodstvo Liverpoola z 1:2.

Hitro po vrnitvi na nogometno zelenico so gostje z Otoka povišali vodstvo, natančno je meril Millar. Adekanye je postavil končni rezultat v 58. minuti.

Mariborčani so imeli v 69. minuti sicer možnost za gol, saj je sodnik pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je izvedel Horvat, a je bil uspešnejši vratar Liverpoola.

D. S.