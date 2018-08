Tottenham končal črno serijo na Old Traffordu in poglobil krizo rdečih vargov

Izjemna predstava Lucas Moure

27. avgust 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 27. avgust 2018 ob 22:53

Manchester - MMC RTV SLO

Na derbiju 3. kroga Premier lige je Manchester United izgubil proti Tottenhamu kar z 0:3. Rdeči vragi so bili popolnoma razglašeni.

Tottenham je zelo uspešno začel novo sezono, ima maksimalnih devet točk. Old Trafford je bil za Tottenham dolga leta zaklet, kar 21-krat je izgubil od začetka Premier lige v sezoni 1992/93. Na prejšnjih štirih tekmah ni dosegel zadetka. Izbranci Mauricia Pochettina so se veselili šele tretje zmage na teatru sanj v Premier ligi, blesteli so predvsem v drugem polčasu.

Pochettino ni mogel računati na Heung Min Sona, ki igra za Južno Korejo na azijskih igrah.

V prvem polčasu so bili bolj nevarni gostitelji. Najlepšo priložnost je zapravil Romelu Lukaku v 17. minuti. Danny Rose je skušal podati nazaj do vratarja Huga Llorisa, vendar je belgijski napadalec to namero pravilno predvidel. Prestregel je žogo, že švignil mimo Llorisa, nato pa z desne strani ni uspel zadeti praznih vrat, streljal je mimo gola. V 34. minuti je Lloris odbil psokus Paula Pogbaja z roba kazenksega prostora, v nadaljevanju akcije pa je Nemanja Matić streljal mimo vrat.

V 50. minuti prava hladna prha za navijače na Old Traffordu. Kieran Trippier je iz kota podal v sredino kazenskega prostora, kjer je Harry Kane z desetih metrov z glavo žogo mojstrsko preusmeril v malo mrežico, David de Gea je bil nemočen.

Rdeči vragi so skušali takoj odgovoriri. Lukaku je z leve strani skušal izenačiti z diagonalnim strelom, vendar je bil Lloris zbran. V naslednji akciji je Christian Eriksen ušel po desni strani in podal v kazenski prostor, kjer je Lucas Moura z desno nogo povišal na 0.2.

3. krog:

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM 0:3 (0:0)

Kane 50., Lucas Moura 52., 84.

Manchester United: de Gea, Valencia, Smalling, Jones (58./Lindelöf), Shaw, Ander Herrera (55./Sanchez), Matić (61./Fellaini), Fred, Lingard, Pogba, Lukaku.

Tottenham: Lloris, Trippier (76./Aurier), Alderweireld, Vertonghen, Rose (82./Davies), Dier, Dembele, Lucas Moura, Eriksen, Alli, Kane (89./Winks).

Sodnik: Craig Pawson

Nedeljske tekme:

NEWCASTLE - CHELSEA 1:2 (0:0)

Joselu 83.; Hazard 76./11-m, Yedlin 87./ag

WATFORD - CRYSTAL PALACE 2:1 (0:0)

Pereyra 53., Holebas 71.; Zaha 78.

FULHAM - BURNLEY 4:2 (3:2)

Seri 4., Mitrović 36., 38., Schürrle 83.; Hendrick 10., Tarkowski 41.

Sobotne tekme:

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CITY 1:1 (0:0)

Boly 57.; Laporte 69.

ARSENAL - WEST HAM 3:1 (1:1)

Monreal 30., Diop 70./ag, Welbeck 92.; Arnautović 25.

BOURNEMOUTH - EVERTON 2:2 (0:0)

King 75./11-m, Ake 79.; Walcott 56., Keane 66.

RK: Smith 61.; Richarlison 41.

HUDDERSFIELD - CARDIFF 0:0

RK: Hogg 63./Huddersfield

Gorenc Stanković (Huddersfield) je sedel na klopi.

SOUTHAMPTON - LEICESTER 1:2 (0:0)

Bertrand 52.; Gray 56., Maguire 92.

RK: Höjbjerg 77./Southampton

LIVERPOOL - BRIGHTON 1:0 (1:0)

Salah 23.

Lestvica: LIVERPOOL 3 3 0 0 7:0 9 CHELSEA 3 3 0 0 8:3 9 WATFORD 3 3 0 0 7:2 9 MANCHESTER CITY 3 2 1 0 9:2 7 BOURNEMOUTH 3 2 1 0 6:3 7 TOTTENHAM 2 2 0 0 5:2 6 LEICESTER 3 2 0 1 5:3 6 EVERTON 3 1 2 0 6:5 5 MANCHESTER UTD. 2 1 0 1 4:4 3 ARSENAL 3 1 0 2 5:6 3 CRYSTAL PALACE 3 1 0 2 3:4 3 FULHAM FC 3 1 0 2 5:7 3 BRIGHTON 3 1 0 2 3:5 3 WOLVERHAMPTON WA 3 0 2 1 3:5 2 CARDIFF CITY 3 0 2 1 0:2 2 NEWCASTLE 3 0 1 2 2:4 1 SOUTHAMPTON 3 0 1 2 2:4 1 BURNLEY 3 0 1 2 3:7 1 HUDDERSFIELD 3 0 1 2 1:9 1 WEST HAM 3 0 0 3 2:9 0

A. G.