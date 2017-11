Tottenham z zmago v Dortmund potrdil prvo mesto

Visoki zmagi madridskega Reala in Leipziga

21. november 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 21. november 2017 ob 22:40

Dortmund - MMC RTV SLO

V 5. krogu Lige prvakov so nogometaši Borussie doživeli nov grenak poraz. Tottenham si je z zmago z 2:1 zagotovil zmago v skupini H. V osmini finala je tudi madridski Real, ki je napolnil mrežo Apoela (0:6).

Izbranci Petra Bosza so zbrali le dve točki in se z Apoelom borijo za tretje mesto v skupini H, ki vodi v šestnajstino finala Evropske lige.

V začetni postavi je bil znova Pierre-Emerick Aubameyang, ki je bil suspendiran za petkovo tekmo v Stuttgartu. Gabonec je zamudil na trening, poleg tega pa je v klubskih prostorih snemal oglase za lastnega pokrovitelja brez dovoljenja vodstva kluba. Izjemni napadalec je po pol ure igre unovčil lepo podajo Andreja Jarmolenka s peto. Z diagonalnim strelom z desno nogo je poskrbel za vodstvo Borussie.

V drugem polčasu je Tottenham zaigral precej bolj odločno. Branilec Jeremy Toljan je izgubil žogo na desni strani, odvzel mu jo je Dele Alli in zaposlil Harryja Kana. Napadalec je z roba kazenskega prostora izenačil. Odločitev je padla četrt ure pred koncem, ko je Alli preigraval na levi strani in spravil žogo do Hjeunga Mina Sona. Korejenc jo je z natančnim strelom zavrtinčil pod prečko.

Bešiktaš si je s točko proti Portu (1:1) že zagotovil prvo mesto v skupini G. RB Leipzig gostuje v Monte Carlu in potrebuje tri točke.

5. krog, skupina F:

NAPOLI - ŠAHTAR 3:0 (0:0)

Insigne 56., Zielinski 81., Mertens 83.

Napoli: Reina, Maggio, Raul Albiol, Chiriches, Hysaj, Diawara, Zielinski (86./Rui), Hamšik (77./Rog), Jose Callejon, Mertens, Insigne (65./Allan).

Šahtar: Pjatov, Butko, Ordets, Rakicki, Ismaily, Fred, Stepanenko (70./Alan Patrick), Marlos (79./Dentinho), Taison, Bernard, Ferreyra.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)



MANCHESTER CITY - FEYENOORD 1:0 (0:0)

Sterling 88.

Lestvica: MANCHESTER CITY * 5 5 0 0 13:3 15 ŠAHTAR 5 3 0 2 7:8 9 NAPOLI 5 2 0 3 10:9 6 FEYENOORD 5 0 0 5 3:13 0

Skupina G:

BEŠIKTAŠ - PORTO 1:1 (1:1)

Talisca 41.; Felipe 29.

MONACO - RB LEIPZIG 1:4 (1:4)

Falcao 43.; Jemerson 6./ag, Werner 9., 31./11-m, Keita 45.

Monaco: Subašić, Raggi, Glik, Jemerson, Jorge, Fabinho, Tielemans, Rony Lopes (66./Ghezzal), Joao Moutinho (83./Carrillo), Balde Keita (60./Diakhaby), Falcao.

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Kampl, Keita, Sabitzer (35./Demme), Forsberg (79./Laimer), Poulsen, Werner (58./Bruma).

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco (Španija)

Lestvica: BEŠIKTAŠ 5 3 2 0 9:4 11 PORTO 5 2 1 2 10:8 7 RB LEIPZIG 5 2 1 2 9:9 7 MONACO 5 0 2 3 4:11 3

Skupina H:

BORUSSIA (D) - TOTTENHAM 1:2 (1:0)

Aubameyang 31.; Kane 49., Son 76.

Borussia (D): Bürki (92./Weidenfeller), Toljan, Bartra, Zagadou (78./Toprak), Schmelzer, Weigl, Götze, Kagava (66./Castro), Jarmolenko, Guerreiro, Aubameyang.

Tottenham: Lloris, Sanchez, Dier, Vertonghen, Aurier, Winks, Alli (81./Dembele), Rose, Eriksen (85./Sissoko), Son, Kane (86./Llorente).

Sodnik: Clement Turpin (Francija)



APOEL - REAL MADRID 0:6 (0:4)

Modrić 23., Benzema 39., 45., Nacho 41., Ronaldo 49., 54.

Lestvica: TOTTENHAM * 5 4 1 0 12:4 13 REAL MADRID * 5 3 1 1 14:5 10 BORUSSIA (D) 5 0 2 3 5:10 2 APOEL 5 0 2 3 2:14 2 * - v osmini finala

A. G.