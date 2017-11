Trener z novico o raku poskrbel za veliki preobrat v Sevilli

Liverpool že po 30 minutah vodil s 3:0

22. november 2017 ob 11:33

Sevilla - MMC RTV SLO

V evropski nogometni javnosti najbolj odmeva sinočnja vrnitev Seville, ki je po zaostanku 0:3 remizirala z Liverpoolom. Špance je med polčasom podžgal govor trenerja Eduarda Berizza, ki je obelodanil, da ima raka.

Derbi skupine E se je za Sevillo začel in nadaljeval kot v nočni mori. Že po 30 minutah so Angleži vodili s 3:0 in kazalo je, da je tekma odločena. Toda Španci so po odmoru na zelenico prišli kot levi. Po tekmi se je izvedelo, da je bil glavni "krivec" 48-letni Argentinec Berizzo, ki je ob polčasu svoje varovnace šokiral z novico, da ima raka prostate.

"V drugem polčasu smo na igrišče prišli povsem drugačni. To je bila zasluga trenerja," je povedal vezist Ever Banega. Sevilla je v prvih 15 minutah drugega dela z zadetkoma Wissama Ben Yedderja ujela priključek, v sodnikovem podaljšku pa je končni izid postavil Guido Pizzaro.

Novica o dogajanju v slačilnici se je kot požar razširila v španskih medijih, danes pa je trenerjevo diagnozo potrdil tudi klub sam in mu zaželel čimprejšnje okrevanje.

Berizzo, ki je sicer nekdanji nogometaš River Plata, Marseilla in Celte Vigo, prvo sezono vodi Sevillo. Prej je tri sezone bdel nad Celto.

R. K.