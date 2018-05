Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Thomas Tuchel se bo prvič preizkusil v tujini. Foto: EPA Dodaj v

Tuchel ima v Parizu jasno nalogo - odmeven izid v Ligi prvakov

Emery se ni izkazal na evropskem prizorišču

14. maj 2018 ob 18:44

Pariz - MMC RTV SLO

Thomas Tuchel je novi trener Paris St. Germaina, podpisal je pogodbo do junija 2020. Nasledil bo Unaija Emeryja, ki je v letošnji sezoni osvojil kar tri lovorike, a ni izpolnil pričakovanj v Ligi prvakov.

V Parizu so apetiti vsako sezono višji. Emery je prišel v Pariz iz Seville pred dvema letoma in imel je nalogo, da popelje ekipo korak naprej v Ligi prvakov, kar pa mu ni uspelo. Lani je PSG v osmini finala premagal Barcelono na Parku princev s 4:0, nato pa izgubil na Camp Nouu z neverjetnih 1:6. V letošnji sezoni je bil v osmini finala zanesljivo boljši madridski Real (3:1 in 2:1).

V letošnji sezoni je PSG osvojil francosko prvenstvo, pokal in tudi ligaški pokal, vendar so domače lovorike pri ogromnih investicijah v zadnjih letih samoumevne.

44-letni Tuchel je eden najbolj cenjenih v Nemčiji. Bil je zelo resen kandidat za trenerja Bayerna, ko je bil odpuščen Carlo Ancelotti, a vodstvo se je odločilo za začasno rešitev, Jupp Heynckes je prevzel ekipo do konca sezone. Ko se je odločil, da ne bo več vodil Bavarcev, je bil Tuchel znova kandidat, a je zavrnil ponudbo, saj se je vmes že dogovoril s Parižani.

Naslednik Kloppa v Mainzu in Dortmundu

V Mainzu je nasledil Jürgena Kloppa in med letoma 2009 in 2014 zelo uspešno vodil klub. Ko je Klopp zapustil Dortmund, je sprejel veliki izziv in sedel na klop črno-rumenih. V prvenstvu ni imel možnosti proti Bayernu, lani pa je v finalu nemškega pokala ugnal Eintracht iz Frankfurta z 2:1. Teden po finalni zmagi je bil odpuščen, saj se ni razumel z vodstvom Borussie. Odnose med njim in vodstvom kluba je precej ohladil teroristični napad na avtobus na tekmi Lige prvakov proti Monacu.

"Prihajam z veliko veselja, ponosa in predanosti. Zelo sem že nestrpen, želim si delati s tako zvezdniško ekipo, ki spada med najboljše na planetu. Naredil bom vse, da premaknem meje moštva do najvišje mogoče ravni, ekipa ima vrhunski potencial," je dejal Tuchel. V letošnji sezoni si je vzel odmor, zanj so se zanimali tudi pri Arsenalu in Chelseaju.

A. G.