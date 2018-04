Tudi navijači Juventusa ploskali Ronaldu

Nogometaši madridskega Reala so s sijajno predstavo, ki jo je z dvema goloma zaznamoval Cristiano Ronaldo, že v gosteh s 3:0 razbili Juventus in tako napravili velik korak proti polfinalu Lige prvakov.

Real je izjemno začel četrtfinalni obračun v Torinu, saj je že v 3. minuti povedel. Isco je z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kamor je na prvo vratnico vtekel kdo drug kot Ronaldo in s konico čevlja žogo preusmeril v levo stran nemočnega Gianluigija Buffona. Ožja obramba Juventusa je zatajila.

Navas preprečil izenačenje

Nadaljevanje je postreglo z dinamično predstavo na obeh straneh. Pri Juventusu je bil zelo aktiven Paulo Dybala, a ga je obramba Reala dobro ustavila. V 23. minuti je Dybala s prostega strela podal žogo v kazenski prostor, kjer je do strela z nekaj metrov prišel Gonzalo Higuain, a je zadetek z izjemno reakcijo preprečil vratar Keylor Navas. Sledile so minute Juventusa, ki je nizal nevarne akcije na polovici in pred kazenskim prostorom Reala, toda brez pravega zaključka.

Prečka Kroosa

Na drugi strani je Toni Kroos v 37. minuti z močnim strelom z roba kazenskega prostora stresel prečko. Tako je ob polčasu ostalo pri vodstvu Reala z 1:0, ki je imel žogo več v nogah (54:46). Streli v okvir vrat 1:0, skupaj streli pa 8:3 za Juventus.

Škarjice Ronalda za 2:0

Na začetku drugega dela je Juventus pritiskal za izenačenje, a zadel je (spet) Ronaldo. V 64. minuti je namreč Daniel Carvajal po daljši akciji poslal žogo v kazenski prostor, kjer je Portugalec atraktivno s strelom prek glave, t. i. škarjicami, še drugič zatresel mrežo Buffona. Izjemen zadetek Ronalda, ki so mu zaploskali tudi Juventusovi navijači, medtem ko so nejeverni igralci Juventusa le zmajevali z glavami.

Rdeči karton Dybale, zadetek Marcela

Malo kasneje je Juventus ostal še brez Dybale, ki je zaradi grobega prekrška nad Carvajalom dobil še drugi rumeni karton in s tem tudi rdečega. V 73. minuti je bila usoda Juveta dokončno zapečatena. Ronaldo si je z Marcelom izmenjal dvojno podajo, Brazilec je obšel Buffona in žogo dobesedno pripeljal čez golovo črto. Zmaga Reala bi bila lahko še višja, saj je Mateo Kovačić v 88. minuti stresel še prečko, Ronaldo pa v sodnikovem podaljšku zgrešil iz ugodnega položaja. Končna statistika: posest žoge 68:32, skupaj streli 14:8, streli v okvir vrat 6:2 - vse za Real.

Sarabia povedel Sevillo v vodstvo

Na drugem četrtfinalnem obračunu torkovega večera je Bayern zmagal v Sevilli z 2:1. Bolje je začela Sevilla, ki je povedla v 31. minuti. Sergio Escudera je na robu kazenskega prostora z lepo podajo našel Pabla Sarabio, ki je dobil dvoboj s Juanom Bernatom, nato pa žogo poslal v desni zgornji kot nemočnega Svena Ulreicha. Sarabia je imel že nekaj minut pred tem "smrtno" priložnost, a je z nekaj metrov grdo zgrešil.

Avtogol Jesusa Navasa za 1:1

Bayern je hitro vrnil udarec, pravzaprav si ga je Sevilla zadala sama. V 38. minuti je namreč Franck Ribery z leve strani poslal predložek v sredino, Jesus Navas je poskusil blokirati strel, a je ravno toliko spremenil smer žogi, da se je ta med rokavicama Davida Sorie in vratnico odkotalila v mrežo. V akciji je sodeloval tudi James Rodriguez, ki je malo pred tem zamenjal poškodovanega Artura Vidala (koleno).

Alcantara mož odločitve

Boljši Bayern je nato odločilni gol zabil v 68. minuti, ko je Ribery z leve strani poslal žogo na daljšo vratnico, kjer je osamljeni Thiago Alcantara ustrelil z glavo in žogo s pomočjo odboja od tal poslal za hrbet Sorie. Še končna statistika: posest žoge 58:42, streli v okvir vrat 4:4, skupaj streli pa 13:8 - oboje za Bayern.

V sredo bosta še tekmi Liverpool - Manchester City in Barcelona - Roma.

NOGOMET - LIGA PRVAKOV



ČETRTFINALE, prve tekme



JUVENTUS - REAL MADRID 0:3 (0:1)

40.849; Ronaldo 3., 64., Marcelo 73.

: Dybala 66./Juventus

Juventus: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah (69./Mandžukić), Khedira (75./Cuadrado), Bentancur , Sandro, Dybala , Douglas Costa (69./Matuidi), Higuain.



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos , Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić (82./Kovačić ), Isco (75./Asensio), Ronaldo, Benzema (59./Vazquez).



Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

Povratna tekma bo 11. aprila.



SEVILLA - BAYERN 1:2 (1:1)

40.610; Sarabia 31.; Navas 37./ag, Alcantara 68.

Sevilla: Soria, Navas, Kjär, Lenglet, Escudero, Pizarro , N'Zonzi, Sarabia, Vazquez, Correa (78./Ramirez), Ben Yedder (80./Muriel)



Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat (46./Rafinha), Martinez, Müller , Vidal (36./James Rodriguez), Alcantara, Ribery (79./Robben), Lewandowski.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)



Povratna tekma bo 11. aprila.



Sreda ob 20.45:

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY

BARCELONA - ROMA

Povratni tekmi bosta 10. aprila.

