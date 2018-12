Ekstaza milijonarjev in obup govnarjev, ki upajo na preobrat v Lozani

Poudarki Riverjev naslednji cilj - svetovno klubsko prvenstvo

Ob slavju pod Obeliscom tudi spopadi s policijo - trije ranjeni Zmago na 248. superclasicu, odločilnem v prvem medsebojnem celinskem finalu med Riverjem in Boco, je spisal igralska in zdaj trenerska legenda belih z rdečo prečno črto. Marcelo "Manuco" Gallardo oz. Napoleon je dobil še četrti neposredni obračun izločilnih bojev proti Boci in Guillermu Barrosu Schelottu. Po prestani kazni bo v Abu Dabiju 42-letni Argentinec lahko spet sedel na klopi in poskušal z "milijonarji" osvojiti edino manjkajočo lovoriko - naslov svetovnega klubskega prvaka. Foto: Reuters "Dvojčka" na kolenih. Športni direktor Gustavo in trener Guillermo Barros Schelotto sta kot igralca Boce štirikrat osvojila Copo Libertadores, kot vodjima moštva pa jima je spodletelo proti največjemu tekmecu. Era Guillerma se končuje, po dveh naslovih prvakov Argentine, odhaja v ZDA, saj so mu po porazu v Madridu vrata v Evropo še bolj zaprta. Foto: Reuters Junaki, za zgodovino, za vse življenje. V Madridu, v nepredstavljivem in najpomembnejšem finalu v zgodovini argentinskega (klubskega) nogometa. River je imel moštvo, kolektivno igro, tudi v kritičnih trenutkih. Ni obupal in je izkoristil pomanjkanje moči pri tekmecu. Quintero je ob polčasu podrgnil ob svetilko in je postal sila, ki je zadal KO Boci, ki je stavila na enajstmetrovke. Vodilni komentar v športnem dnevniku Ole Strelec zadnjega gola Gonzalo "Pity" Martinez je bil razglašen za najboljšega igralca celotne Cope Libertadores. 25-letni napadalni vezist, ki januarja prav tako odhaja v MLS, je eden izmed peterice Riverjevih nogometašev, ki so slavili celinski naslov leta 2015 in 2018. Ob Martinezu so dvakratni prvaki postali še Jonathana Maidana, Rodrigo Mora, Camilo Mayada in kapetan Leonardo Ponzio. Foto: Reuters Juan Fernando Quintero je na SP-ju v Rusiji in zdaj v finalu pokazal, da je sposoben briljantnih potez. A bo nesojeni naslednik Jamesa Rodrigueza dobil novo priložnost v Evropi? Uradno je še vedno član Porta, River Plate pa ima možnost odkupne klavzule. Foto: Reuters River, vladar Amerike. Čustveno, vznemirljivo, nepozabno. River je postal prvak Amerike na Santiagu Bernabeuu, 10 tisoč kilometrov stran od Monumentala. Premagal je Boco s 3:1, spisal je najpomembnejšo stran v svoji zgodovini. Vsaj za nekaj dni se bo lahko pozabilo na absurdnost prestavitve in selitve finala Cope Libertadores v Evropo. Komentar v dnevniku La Nacion. Dario Benedetto je ob vodilnem golu poskrbel še za internetni mem, ko je takoj po golu pokazal jezik Riverjevemu branilcu. A nato je ravno prezgodnja menjava "Pipite" prevesila tehtnico na stran Riverja. Po 5 golih v polfinalu in finalu Cope Libertadores je "Pipita" dokazal, da je po hudi poškodbi nazaj v vrhunski formi in si lahko že pozimi obeta prestop v Evropo. Foto: Reuters Sorodne novice River 10.000 kilometrov od doma do najslajše lovorike v zgodovini Cas zavrnil pritožbo Boce, finale v Madridu bo Superderbi kokoši in prašičkov, milijonarjev in smrdljivcev

Ekstaza milijonarjev in obup govnarjev, ki upajo na preobrat v Lozani

Bocin trener grešni kozel, Riverjev strateg postal legenda

10. december 2018 ob 12:55

Madrid,Buenos Aires - MMC RTV SLO

"Čestitke Riverju. Quintero je naredil razliko," je stoično poraz na najpomembnejši tekmi južnoameriškega klubskega nogometa moral priznati trener Boce. Rdeča-bela tretjina Argentine raja, modro-zlata žaluje. A mogoč je še podaljšek ...

Po vsej sramoti in zadregi, ker Argentina ni bila zmožna oz. ji nato južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) ni dovolila izpeljati do konca 58. finala Cope Libertadores, se je po štirih tednih le končal najpomembnejši superclasico. Epski superderbi se je iz spopada največjih argentinskih klubov prelevil v pristno latinskoameriško žajfnico, z odpovedmi, prestavitvami, huligani, tožbami in predvsem z vso strastjo pritegnila pozornost vsega nogometnega sveta.

Najslajša zmaga, najbolj boleč poraz

V nasprotju s prvo tekmo na Bomboneri (2:2), ko je bil spektakel tako na tribunah Bocinega stadiona kot na igrišču, je bilo na Santiagu Bernabeuu sploh v prvih 60 minutah malo vrhunskega nogometa – prevladoval je strah pred porazom. A po drugi strani se je takrat začela drama, ki je vrhunec doživela v podaljšku, kjer se je za kralja Južne Amerike okronal River Plate. 3:1 bo izid zapisan v zgodovino kot najslajša zmaga Riverja in najbolj boleč poraz Boce v njuni več kot stoletni zgodovini ter 248. superclasicih.

Predsednik čestital in si zaželel povratne tekme

"Čestitke Riverju in vsem njegovim navijačem za slavje na zgodovinski tekmi. Navijači Boce dobro vemo, da nogomet vedno prinaša povratne tekme," je čestital predsednik Argentine Mauricio Macri, ki je pred dvema desetletjema kot predsednik Boce zgradil dinastijo okoli Romana Riquelmeja, Martina Palerma, Carlosa Teveza in dvojčkov Barros Schelotto.

Če bi izenačil vratar-libero ob devetih igralcih ...

Podaljšek je prinesel najprej izključitev preostrega Bocinega vezista Wilmarja Barriosa, nato pa prinesel vznemirljiv nogomet in odločitev še pred kazenskimi streli. Na koncu so v Madridu padli štirje izjemni goli, v izdihljajih tekme je Boca s samo 9 igralci, pri čemer se je vratar Esteban Andrada prelevil v klasičnega libera, prek Lea Jare celo zatresla vratnico. Nekaj centimetrov je delilo Boce od herojskega izenačenja, a nato je na drugi strani piko na i postavil Gonzalo "Pity" Martinez in slavje Riverja se je začelo. Na zelenici, na tribunah Bernabea, ulicah Madrida, v Buenos Airesu in širni Argentini ter argentinskih žepih po vsem svetu, tudi v Sloveniji.

Ključni zamenjavi: vstop Quintera pri Riverju, odhod Benedetta pri Boci

"Čestitke Riverju. Bil je obračun dveh odličnih moštev brez razlik, dokler ni naredil razlike Quinterov gol," je povzel Bocin trener Guillermo Barros Schelotto, ki je nakazal na ključni potezi tekme. Sam je po uri igre, kjer je Boca povsem omrtvičila Riverjev napad, iz igre potegnil strelca vodilnega gola Daria Benedetta, ki po hudi lanski poškodbi, ko si je strgal križne vezi in izgubil mesto tudi v reprezentanci Argentine za mundial v Rusiji, še ni odigral celotne tekme.

Štiri minute predtem je pri Riverju vstopil Juan Quintero, Kolumbijec s potezo več, pričakovani adut s klopi Marcela Gallarda. Schelotto ni imel odgovora, medtem ko so pri milijonarjih rezervisti zrežirali preobrat. Quintero je že začel akcijo za izenačenje, ki sta jo z imenitno dvojno podajo zaključila Nacho Fernandez in Lucas Pratto. A čarobni trenutek Quintera je prišel v 109. minuti, ko je z roba kazenskega prostora silovito zabil pod prečko.

"Ko sem prejel žogo, sem pogledal za prostor, obvladal (žogo) in udaril. Na zadnjem treningu sem vadil takšen strel, zato sem vedel, kako proslaviti" je Quintero razkril, da je iskal prostor za takšen udarec z roba 16-m prostora. "Vseh nas je 25, enajst, ki jih je začelo in mi rezervisti, ki smo vstopili. Prav vsi smo bili pripravljeni, drug za drugega. Čestitam soigralcem, to je velika sanjska nagrada za vse," je bil presrečen Kolumbijec, ki se mu doslej pri Portu in kot posojenemu igralcu pri Pescari ni izšlo s prebojem v Evropi. A Quintero je že z nastopi v dresu Kolumbije na SP-ju 2018 pritegnil veliko pozornosti in najbrž odhaja po novem letu.

Gagu že tretjič počila ahilova tetiva na derbijih

Schelotto je zamočil tudi z drugo menjavo, ko je namesto porumenelega kapetana Pabla Pereza vstopil Fernando Gago, ki se je po izgubljenem letu šele oktobra vrnil v pravi pogon. Zdaj statični vezist, ki je nekoč igral za Real Madrid, je izgubljal dvoboje, na koncu pa se je še sam poškodoval in predčasno zapustil zelenico. Znova je šla ahilova tetiva, in to že tretjič na superclasicu proti Riverju (2015 in 2016). Skoraj gotovo je bila to zadnja tekma "Dvojčka" Guillerma na klopi Boce, pogodba se izteče s koledarskim letom, po dveh zaporednih naslovih prvakov Argentine pa se mu ponuja služba pri prvaku MLS-a Atlanti United.

Napoleon še v ZAE, nato pa v Evropo?

Na drugi strani je kaznovani strateg Riverja Marcelo "Muneco" Gallardo, ki je z deseto lovoriko v samo štirih letih na klopi Bande postal najuspešnejši trener v zgodovini kluba. Pri tem je Napoleon popeljal River kar do šestih od skupno 11 mednarodnih lovorik Riverja, sam je že kot igralec osvojil Copo Libertadores 1996, zdaj pa je kot trener ponovil dosežek iz leta 2015. Ker zaradi kazni uradno ni smel biti na stadionu oz. blizu moštva, tudi ni dajal izjav po tekmi, zato pa so toliko več govorili o njem drugi.

"Enkrat bo odšel v Evropo, a zdaj je doma in težko mu ga bo zapustiti. Pomembno je, da nam je povedal, da si želi ostati. A zdaj nas najprej čaka naslednji izziv - svetovno klubsko prvenstvo v Abu Dabiju," je poudaril kapetan Riverja Leo Ponzio in opozoril na novi veliki izziv. Gallardo in River bosta nekaj dni lahko slavila četrti celinski naslov in solili rane Boci, a hkrati se bodo začele priprave na odpravo v Združene arabske emirate. Naslednji torek, 18. decembra, River čaka polfinale, najbrž s prvakom Afrike Esperance de Tunis.

V pričakovanju finala River - Real

In če pride do pričakovanega in zdaj skorajda že zahtevanega finala River Plate - Real Madrid bo lahko Gallardo naslednji argentinski trener, ki bo na evropskem odru delal družbo Diegu Simeoneu, Mauriciou Pochettinu in Santiagu Solariju. Vendar ob neprepričljivi formi branilcev svetovnega klubskega naslova, kdo pravi, da ne bi že zmagovalec četrtfinala med prvakom Azije in Severne Amerike (Kashima Antlers - Chivas Guadalajara) bil lahko prevelik zalogaj za Real Madrid in konec koncev tudi čustveno izčrpani River Plate?

Podaljšek v rokah odvetnikov in CAS-a

Vseeno za Boco Juniors ni še čisto vsega konec, predsednik kluba Daniel Angelici je že pred povratno finalno tekmo Cope Libertadores 2018 v Madridu dal jasno vedeti, da bodo vložili pritožbo na Športno razsodišče v Lozani. CAS je v ekspresnem postopku sicer zavrnil suspenz in odpoved finala v Madridu. Zdaj bodo v Lozani moral premlevati, ali bi moral biti River Plate zaradi huliganskega napada na avtobus z Bocinimi nogometaši ob prvotnem poskusu zaključka superfinala res izključen in bi s tem naslov nogometnega prvaka Južne Amerike pripadel ali ne. Dodatne sankcije novopečenih južnoameriških prvakov niso izključene, a bržkone se mu naslova ne bi drznili odvzeti. Ne nazadnje je poraženi trener Barros Schelotto ob slovesu od Madrida dejal: "Kar se športa tiče, je konec. V športu je zmagal River."



Vrhunci finala Cope Libertadores 2018 (vir: Conmebol)

Kako je Buenos Aires dihal in kričal med finalom

Slavje Riverjevih navijačev pod Obeliscom v središču argentinske prestolnice

Veliko bučne slavje pod Obeliscom v središču Buenos Airesa ni minilo povsem mirno. Sredi noči so začeli nekateri prenapeti navijači Riverja obmetavati policiste s predmeti. Sledil je oster policijski odgovor, ne pozabimo, da se je ob huliganskem napadu na Bocin avtobus policija znašla pod hudimi kritikami politike in javnosti. S solzivcem in tudi gumijastimi naboji so razgnali del množice, pri čemer so trije ranjeni navijači potrebovali zdravniško oskrbo v bolnišnici.

Kako se je prepevalo v Riverjevi slačilnici o Boci ... (neprimerne besede za prevod)

Toni Gruden