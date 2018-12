V tretje gre rado - kdo bo prvak Južne Amerike: Boca ali River?

Najpomembnejša klubska tekma v zgodovini južnoameriškega nogometa

9. december 2018 ob 08:43

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Tretji poskus povratne finalne tekme Cope Libertadores bo nocoj ob 20.30 odigran na Santiagu Bernabeu v Madridu, kamor je po incidentu v Buenos Airesu finale preselil Conmebol. Boca Juniors sedmič ali River Plate četrtič?

248. superclasico bo dal novega južnoameriškega klubskega prvaka v nogometu in zadnjega, sedmega, potnika za svetovno klubsko prvenstvo, ki se bo s kvalifikacijsko tekmo v Združenih arabskih emiratih začel že v sredo.

Z odločitvijo južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) niso zadovoljni ne v enem ne v drugem argentinskem velikanu; še posebej ne pri Boci, saj menijo, da bi morala – potem ko se je prva na njihovem stadionu končala neodločeno 2:2, pred drugo pa so navijači tekmecev napadli njihov avtobus – druga tekma brez boja pripasti njim, z njo pa tudi lovorika. Pri Riverju pa so jezni, ker so ostali brez prednosti domačega terena.

10 tisoč km stran od Buenos Airesa

Krovna južnoameriška zveza Conmebol je odločila, da je River Plate zaradi izgredov izgubil pravico do tekme na domačem terenu, premaknila jo je na nevtralno igrišče, zaradi varnosti pa izbrala oddaljeno različico in se odločila za Evropo. Nedelja bo pokazala, ali bodo v tretjem poskusu – tekmo so sprva prestavili za en dan, a je tudi niso izvedli – in 10.000 kilometrov oddaljeni od prvotno predvidenega prizorišča vendarle uspešni. Že prva tekma na Bomboneri je potrebovala dva poskusa, prvega je odplaknilo neurje.

V četrtek sta obe moštvi začeli treninge v Španiji, ker v finalu južnoameriške različice Lige prvakov goli v gosteh ne štejejo, je izhodišče popolnoma izenačeno. Bodo pa za spremembo od odpadle tekme na Monumentalu, na Santiagu Bernabeu navijači obeh moštev, zaradi česar poteka v španski prestolnici obsežna varnostna operacija, pri kateri si ironično najbolj pomagajo s kontingentom 300 argentinskih policistov.

Čuden finale, a na koncu še vedno superderbi

"Finale bo čuden. Igrati tekmo med Boco in Riverjem v Madridu je precej nenavadno. Toda kot nogometaš se moraš osredotočiti samo na igro," je po prvem treningu razmišljal ikona Boce Carlos Tevez, ki bo spet začel na klopi, ga bo pa skoraj gotovo trener Guillermo Barros Schelotto uporabil kot aduta s klopi. Boca si je za pripravljalno središče izbrala Las Rozas, kjer se sicer na tekme pripravlja španska izbrana vrsta. Njihovi tekmeci so na vadbenem terenu Reala v Valdebebasu. "Seveda bi radi igrali doma, pred svojimi navijači, ki bi si to zaslužili. A odločitev je padla, moramo jo sprejeti in narediti kar največ. V nedeljo bo vse znano," je dejal vratar Riverja Franco Armani in najboljši posameznik moštva v zadnjih dveh letih.

Prestavitev okrepila Boco

Preložitev za dva tedna je sicer izdatno okrepila Boco. Pozdravil se je najboljši igralec moštva in udeleženec svetovnega prvenstva Cristian Pavon, ki se je poškodoval v uvodnih tekmah prve finalne tekme, a mogoče ne bo začel tekme. Sočasno je povsem okreval prvi vratar Esteban Andrada, četudi je na prvi tekmi blestel Agustin Rossi. Prav tako je nared za igro kapetan Pablo Perez, ki jo je med napadom na avtobus tudi najbolj skupil – delci stekla so pristali v njegovem očesu. Na sredini ima sicer ključno vlogo Kolumbijec Wilmar Barrios. V napadu ob Pavonu bosta v sistemu 4-3-3 še Wanchope Abila in Sebastian Villa, medtem ko bo junak izločilnih bojev Dario Benedetto še en as s klopi.

River samo z enim pravim napadalcem

Na prvi tekmi je trener Marcelo Gallardo, ki zaradi kazni ne sme voditi Riverja na stadionu, presenetil s tremi osrednjimi branilci in sistemom 5-3-2, zdaj pa naj bi to spremenil celo v 5-4-1 ali pa 4-3-2-1, pri čemer sta bočna branilca močno napadalno orientirana. Na sredino se vrača pozdravljeni kapetan Leo Ponzio, ob glavnem plajmakerju Pityju Martinezu pa se je tokrat našlo mesto tudi za kolumbijskega organizatorja igre Juana Quintera. Oba bosta za hrbtom edinega čistega napadalca Lucasa Pratta, saj je Santos Borre kartoniran, Nacho Scocco pa po poškodbi ni pripravljen za vso tekmo.

58. COPA LIBERTADORES

FINALE, povratna tekma, danes ob 20.30 v Madridu:

RIVER PLATE - BOCA JUNIORS 2:2

Verjetni postavi:

River Plate (4-3-2-1): Armani; Casco, Pinola, Maidana, Montiel; Ponzio, Enzo Pérez, Exequiel Palacios; Pity Martínez, Quintero; Pratto.

Boca Juniors (4-3-3): Andrada; Buffarini/Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Wilmar Barrios, Nández, Pablo Pérez, Almendra/Tevez; Villa, Ábila.

V odebeljenem tisku izid prve tekme, a v finalu pravilo golov v gosteh ne velja.

To. G.