Turan po napadu na novinarja v Kopru končal reprezentančno pot

Priznal, da je naredil napako, a neljubega dogodka ni obžaloval

6. junij 2017 ob 19:49

Koper - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Turška nogometna reprezentanca, ki se na nadaljevanje kvalifikacij pripravlja v Kopru, se je znašla v središču pozornosti, potem ko je Arda Turan ponoči na poletu iz Skopja v Trst napadel novinarja.

Turčija je v ponedeljek v Makedoniji igrala prijateljsko tekmo (0:0), do nedeljske kvalifikacijske tekme v boju za SP 2018 proti Kosovu, ki bo odigrana v Skadru v Albaniji, pa bo trenirala na Bonifiki.

Na letalu za Trst je bil tudi starosta turškega športnega novinarstva, 62-letni Bilal Mese, ki poroča za časopis Milliyet. Tega je zvezdnik Barcelone Turan najprej grdo žalil, nato pa ga je zgrabil za vrat in zadržala sta ga šele soigralca Burak Yilmaz in Caner Erkin, ki sta preprečila, da bi nogometaš novinarja udaril. Turan je na letalu napadel tudi predstavnike turške nogometne zveze in predsednika. Mese je že napovedal, da bo po vrnitvi v Turčijo napad prijavil policiji.

Po poročanju televizije CNN Türk je Turan Meseja napadel kmalu po vkrcanju na letalo. "Najprej sem mislil, da se šali ... nato pa je začel proti meni udarjati s pestmi," je povedal Mese.

"Ne smejo žaliti mene, družine in ponosa"

29-letni Turan je pozneje na Instagramu zapisal, da lahko novinarji kritizirajo njegov nogomet, ne smejo pa žaliti njega, njegove družine in njegovega ponosa. Ob tem je priznal, da je ravnal narobe.

V ozadju je bilo prav poročanje novinarja, da naj bi bil Turan del skupine reprezentantov, ki je po lanskem EP-ju od zveze zahtevala dodaten denar za svoje nastope in se sprla s selektorjem Fatihom Terimom. To naj bi bili tudi razlogi za zgodnje slovo Turčije od Eura v Franciji.

Popoldne je prišla tudi novica, da se Turan poslavlja od izbrane vrste. "Storil sem nujno in sklenil kariero v reprezentanci. Naredil sem napako, ko sem imel na sebi dres izbrane vrste. To se na letalu reprezentance ne bi smelo zgoditi," je nogometaš dejal novinarjem v Kopru, ni pa obžaloval neljubega dogodka, saj "nikoli ni pozabil, kaj se je govorilo o njem". Že pred tem je nogometaša suspendirala tudi zveza.

Turan je v 94 nastopih za Turčijo dosegel 17 zadetkov.

