TV SLO 2/MMC: Gremio - Pachuca 0:0

12. december 2017 ob 11:33,

zadnji poseg: 12. december 2017 ob 18:20

Abu Dabi - MMC RTV SLO

Branilec naslova Real Madrid je tudi letos favorit, da osvoji svetovno klubsko nogometno prvenstvo, ki poteka v Združenih arabskih emiratih. Pravkar poteka prvi polfinale s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18. uri sta se začela meriti južnoameriški prvak Gremio iz Brazilije in prvak Concacafa, Pachuca iz Mehike. V sredo bosta ob isti uri igrala Real Madrid in predstavnik gostiteljev Al-Jazira. Favorita sta Gremio in Real.

Na 14. Fifinem svetovnem klubskem prvenstvu sodelujejo prvaki šestih svetovnih konfederacij in klub gostitelja. Real Madrid in Gremio sta bila v polfinale uvrščena neposredno.

Al Jazira je v kvalifikacijah za četrtfinale z 1:0 premagala Auckland City, nato pa je za uvrstitev med štiri z 1:0 ugnala še prvaka Azije, Uravo Red Diamondse iz Japonske. Pachuca je bila v drugem četrtfinalu z enakim izidom boljša od Wydada Casablance, prvaka Afrike iz Maroka.

Finale bo v soboto ob 18.00. Oba polfinala in finalni obračun boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. Lani je bil turnir na Japonskem. Slavil je Real Madrid, ki je po podaljšku s 4:2 odpravil japonsko Kašimo.

Največ uspeha imajo evropske ekipe, ki so dobile devet od 13 turnirjev. Trikrat je slavila Barcelona, dvakrat pa Real Madrid. Štirikrat so se naslova veselili klubi iz Južne Amerike, vsi so bili iz Brazilije.

SVETOVNO KLUBSKO PRVENSTVO

ABU DABI, polfinale

Danes ob 18.00:

GREMIO (BRA) - PACHUCA (MEH) 0:0 (-:-)

Gremio: Grohe, Edilson, Geromel, Kannemann, Cortez, Michel, Jailson, Ramiro, Luan, Fernandinho, Barrios.

Pachuca: Perez, Martinez, Gonzalez, Murillo Murillo, Garcia, Hernandez, Urreta, Honda, Guzman, Aguirre, Jara.

Sodnik: Felix Brych

Sreda ob 18.00:

REAL MADRID (ŠPA) - AL JAZIRA (ZAE)

