TV SLO 2/MMC: Kvalifikacije za SP (Ž): Slovenija - Nemčija 0:4

Prenos tekme na TV SLO 2 in MMC-ju

10. april 2018 ob 15:50,

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 17:25

Domžale - MMC RTV SLO

Slovenske nogometašice nadaljujejo kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2019. V Domžalah je njihov nasprotnik Nemčija. Tekmo lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Po zmagi nad Ferskimi otoki in po porazih proti Češki, Nemčiji in Islandiji je na sporedu še ena tekma na domačih tleh.

Trenutni izid je 0:4.

Nemke so povedle v 10. minuti, ko je do odbite žoge v kazenskem prostoru prišla Lina Magull. Nemke so tudi pri drugem golu prodirale po desni, ena izmed Nemk je poslala predložek v kazenski prostor, žogo pa je v lastno mrežo poslala Lana Golob.

Alexandra Popp je povišala vodstvo Nemčije v 53. minuti, osem mninut pozneje pa je zadela še Linda Dallmann.

Na SP-ju, ki bo med 7. junijem in 7. julijem prihodnje leto v Franciji, se bodo iz skupinskega dela evropskih kvalifikacij uvrstile zmagovalke sedmih skupin, štiri najboljše drugouvrščene pa bodo igrale v dodatnih kvalifikacijah.

Kitajke kot prve na SP

Ženska nogometna reprezentanca Kitajske si je sicer danes kot prva reprezentanca zagotovila nastop na SP-ju. Kitajke so se prebile v polfinale azijskega turnirja v Amanu v Jordaniji, kar je bilo dovolj za uvrstitev na SP. Kitajke so na omenjenem turnirju v ponedeljek premagale Tajsko s 4:0, danes pa še Filipine s 3:0. Kitajke bodo na SP-ju nastopile šestič, gostiteljice Francozinje so na mundial uvrščene neposredno.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2019

Domžale

Danes ob 16.00:

SLOVENIJA - NEMČIJA 0:4 (0:2)

Magull 10., Golob 43./ag, Popp 53., Dallmann 61.

Odigrano v petek v Lendavi:

SLOVENIJA - ISLANDIJA 0:2 (0:2)

Jonsdottir 15., Honnudottir 37.



Vrstni red: Nemčija 12, Islandija 10, Češka 7, Slovenija 3, Ferski otoki 0 točk.

D. S.