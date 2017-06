Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 10 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V Moskvi se merita Kamerun in Čile. Foto: Reuters Mehika je izenačila ob samem izteku tekme. Zadel je Hector Moreno. Foto: Reuters Portugalsko je v vodstvo popeljal Quaresma. Lepo mu je podal Ronaldo. Foto: Reuters Portugalci ne želijo sprejeti vloge favoritov na pokalu konfederacij. Foto: Reuters Tekma se je začela z minuto molka v spomin na žrtve tragičnega dogajanja na Portugalskem, kjer je na desetine ljudi izgubilo življenje v gozdnem požaru. Foto: Reuters Mehičani so imeli večjo podporo. Foto: Reuters

TV SLO 2/MMC: Pokal konfederacij: Kamerun - Čile 0:0

Mehičani Portugalski v končnici preprečili zmago

18. junij 2017 ob 16:52,

zadnji poseg: 18. junij 2017 ob 20:11

Kazan - MMC RTV SLO

Drugi tekmovalni dan na pokalu konfederacij je postregel z veliko zanimivejšim srečanjem, kot je bil uvodni med Rusijo in Novo Zelandijo. Reprezentanci Portugalske in Mehike sta se razšli z neodločenim izidom (2:2). Ob 20. uri se je začela tekma med Kamerunom in Čilom.

Portugalci, ki se otepajo vloge favoritov na pokalu konfederacij, so tekmo izgubili v zadnjih minutah.

Prenos vseh tekem na TV SLO 2 in MMC-ju!



Tekmo so bolje odprli Mehičani, prvih 15 minut so narekovali tempo. Portugalci so nato strnili svoje vrste, v 22. minuti sta se druga za drugo zvrstili odlični priložnosti. Najprej je Cristiano Ronaldo zadel prečko, nato pa je Pepe uspel zabiti gol. Veselje Portugalcev ni dolgo trajalo, saj je sodnik gol po opravljeni videoanalizi zaradi prepovedanega položaja razveljavil.

Portugalci so v 34. minuti prišli do vodstva. Po napaki Carlosa Salceda, je žogo prevzel Ronaldo, ki je lepo preigraval, na drugi strani je videl samega Ricarda Quaresmo, ki je zadel za 1:0.

Mehičani so ob koncu 1. polčasa izenačili. Carlos Vela je podal do Javierja Hernandeza, ki je z glavo natančno meril v desno stran gola (1:1).

V drugem polčasu je igra postala živahnejša v zadnjih 15 minutah. V 85. minuti je mehiška vrata ogrozil Andre Silva. Vztrajnost Portugalske se je poplačala že minuto pozneje, ko je svoj prvi gol za reprezentanco zabil Cedric. Sodnik se je spet odločil za ogled posnetka, tokrat pa je gol potrdil.

Ko je bilo že videti, da bodo evropski prvaki ob premiernem nastopu na pokalu konfederacij dosegli zmago, pa je bil po podaji iz kota na pravem mestu Hector Moreno, ki je visoko skočil in žogo z glavo poslal v portugalsko mrežo.

Fifa na letošnjem tekmovanju v Rusiji prvič v praksi na večjih turnirjih preizkuša uvedbe tehničnih novosti. Zadetke, prepovedane položaje, rdeče kartone ali enajstmetrovke lahko tako po novem analizirajo in odločitev po potrebi tudi spremenijo.



Pokal konfederacij doživlja svojo deseto izvedbo. Na turnirju poleg gostiteljice Rusije sodelujejo še svetovni prvak Nemčija in zmagovalci preostalih petih celinskih tekmovanj - Portugalska (prvak Evrope), Čile (prvak Južne Amerike), Mehika (prvak Severne in Srednje Amerike ter Karibov), Avstralija (prvak Azije) in Kamerun (prvak Afrike), Nova Zelandija (prvak Oceanije).

POKAL KONFEDERACIJ

SKUPINA A

1. krog:

PORTUGALSKA - MEHIKA (Kazan)

2:2 (1:1)

34.372; Quaresma 35., Cedric 86.; Hernandez 42., Moreno 91.

Portugalska: Patricio, Guerreiro, Fonte, Pepe, Cedric, Gomes, Moutinho (58./Ad. Silva), Carvalho, Quaresma (82./An. Silva), Ronaldo, Nani (58./Martins).

Mehika: Ochoa, Salcedo (67./Araujo), Reyes, Moreno, Layun, J. dos Santos, Herrera, Guardado, Vela (58./G. dos Santos), Hernandez, Jimenez (79./Peralta).

Sodnik: Nestor Pitana.

Odigrano včeraj:

RUSIJA - NOVA ZELANDIJA (St. Peterburg)

2:0 (1:0)

50.251; Boxall 31./ag, Smolov 69.

SKUPINA B

1. krog

Danes ob 20.00:

KAMERUN - ČILE (Moskva)

Ponedeljek ob 17.00:

AVSTRALIJA - NEMČIJA (Soči)

VIDEO Moreno izenačil ob koncu tekme

VIDEO Gol Cedrica za Portugalsko

VIDEO Gol Portugalske razveljavili po videoanalizi

VIDEO Hernandez izenačil z glavo

VIDEO Quaresma povedel Portugalsko v vodstvo

D. S.