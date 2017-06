Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prvi zvezdnik Portugalske je Cristiano Ronaldo. Foto: Reuters Navijači spodbujajo svoje reprezentance. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

TV SLO 2/MMC: Pokal konfederacij: Portugalska - Mehika 0:0

Portugalska prvič na pokalu konfederacij

18. junij 2017 ob 16:52

Kazan - MMC RTV SLO

Drugi tekmovalni dan na pokalu konfederacij odpirata reprezentanci Portugalske in Mehike. Tekmo lahko spremljate na 2. programu TV Slovenija in MMC-ju.

Aktualni evropski prvak na pokalu nastopa prvič v zgodovini. Mesto v Rusiji so si Portugalci zagotovili po dramatičnem finalu s Francozi, ki so ga z zadetkom Ederja dobili z 1:0. Na drugi strani stoji Mehika, ki je za letošnji nastop na turnirju v Rusiji premagala ZDA.

Prenos vseh tekem na TV SLO 2 in MMC-ju!

Na prvi tekmi letošnjega tekmovanja so gostitelji z 2:0 premagali Novozelandce.

Pokal konfederacij doživlja svojo deseto izvedbo. Potekal bo še v Moskvi, Sočiju in Kazanu. Na turnirju poleg omenjenih dveh reprezentanc sodelujejo še svetovni prvak Nemčija in zmagovalci preostalih petih celinskih tekmovanj - Portugalska (prvak Evrope), Čile (prvak Južne Amerike), Mehika (prvak Severne in Srednje Amerike ter Karibov), Avstralija (prvak Azije) in Kamerun (prvak Afrike).

POKAL KONFEDERACIJ

SKUPINA A

1. krog:

Danes ob 17.00:

PORTUGALSKA - MEHIKA (Kazan)

0:0 (-:-)

Odigrano včeraj:

RUSIJA - NOVA ZELANDIJA (St. Peterburg)

2:0 (1:0)

50.251; Boxall 31./ag, Smolov 69.

SKUPINA B

1. krog, danes ob 20.00:

KAMERUN - ČILE (Moskva)

Ponedeljek ob 17.00:

AVSTRALIJA - NEMČIJA (Soči)

D. S.