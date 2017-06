TV SLO 2/MMC TV: Mehika - Rusija 0:0; Nova Zelandija - Portugalska 0:0

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Mehičani so premagali Novo Zelandijo in remizirali s Portugalsko. Foto: Reuters

24. junij 2017 ob 16:53,

zadnji poseg: 24. junij 2017 ob 16:54

St. Peterburg, Kazan - MMC RTV SLO

Na Pokalu konfederacij sta na sporedu zadnji tekmi v skupini A. V Kazanu se gostitelji Rusi merijo z Mehiko, v Sankt Peterburgu pa poteka dvoboj Nove Zelandije in Portugalske.

Medtem ko so Novozelandci že ostali brez možnosti za preboj naprej, pa jih ostale reprezentance še ohranjajo. V najtežjem položaju je Rusija, ki jo v polfinale pelje le zmaga. Z Mehiko so do zdaj Rusi igrali dvakrat, nazadnje daljnega leta 1994, ko so tudi slavili. Boljši so bili tudi dve leti pred tem. Tekmo v neposrednem prenosu lahko spremljate na TV SLO 2.

Drugi dvoboj med evropskimi prvaki in Novo Zelandijo, ki je izgubila obe tekmi v Rusiji, lahko gledate na MMC TV.

3. krog, danes ob 17.00, Kazan:

MEHIKA - RUSIJA 0:0 (-:-)

Mehika: Ochoa, Araujo, Diego Reyes, Moreno, Layun, Jonathan dos Santos, Herrera, Guardado, Vela, Hernandez, Lozano.

Rusija: Akinfejev, Vasin, Džikija, Kudriašov, Samedov, Erohin, Glušakov, Žirkov, Golovin, Buharov, Smolov.

Sodnik: Fahad Al Mirdasi (Savdska Arabija)

St. Peterburg:

NOVA ZELANDIJA - PORTUGALSKA 0:0 (-:-)



Lestvica: MEHIKA 2 1 1 0 4:3 4 PORTUGALSKA 2 1 1 0 3:2 4 RUSIJA 2 1 0 1 2:1 3 NOVA ZELANDIJA 2 0 0 2 1:4 0 Prvi dve ekipi gresta v polfinale.



Tilen Jamnik