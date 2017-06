Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Rusija je povedla prek Aleksandra Samedova, a je Mehika hitro izenačila. Foto: Reuters VIDEO Zadetka iz prvega polčasa... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

TV SLO 2/MMC TV: Mehika - Rusija 2:1; Nova Zelandija - Portugalska 0:2

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

24. junij 2017 ob 16:53,

zadnji poseg: 24. junij 2017 ob 18:26

St. Peterburg, Kazan - MMC RTV SLO

Na Pokalu konfederacij sta na sporedu zadnji tekmi v skupini A. V Kazanu se gostitelji Rusi merijo z Mehiko, v Sankt Peterburgu pa poteka dvoboj Nove Zelandije in Portugalske.

Medtem ko so Novozelandci že ostali brez možnosti za preboj naprej, pa jih ostale reprezentance še ohranjajo. V najtežjem položaju je Rusija, ki jo v polfinale pelje le zmaga. Z Mehiko so do zdaj Rusi igrali dvakrat, nazadnje daljnega leta 1994, ko so tudi slavili. Boljši so bili tudi dve leti pred tem. Tekmo v neposrednem prenosu lahko spremljate na TV SLO 2.

V uvodnih minutah prvega polčasa sta v kazenskem prostoru padla Jurij Žirkov in Fjodor Smolov, vendar pa se sodnik Fahad Al Mirdasi ni odločil za enajstmetrovko. V 24. minuti je nato razigranemu Smolovu veselje preprečila še vratnica. Toda obleganje vrat se je gostiteljem turnirja obrestovalo že minuto kasneje, ko je Aleksandr Golovin prodrl po levi in podal v kazenski prostor. Tam je sprva Aleksandr Erohin reagiral zelo nerodno, ko je zgrešil žogo pri poskusu strela, toda nato je še pravi čas podal na desno, kjer je bil Aleksandr Samedov, ta pa je s strelom po tleh in med nogama Andresa Guardada matiral Guillerma Ochoo. Pet minut kasneje je Mehika izenačila. Dolgo žogo je v kazenski prostor poslal Hector Herrera, z glavo pa je z lobom slabo postavljenega Igorja Akinfejeva presenetil Nestor Araujo.

Drugi dvoboj med evropskimi prvaki in Novo Zelandijo, ki je izgubila obe tekmi v Rusiji, lahko gledate na MMC TV.

Po nekoliko umirjenem začetku so Portugalci po dobrih 15 minutah začeli prevzemati pobudo in pritiskati na novozelandska vrata. Ricardo Quaresma je v 24. minuti poslal lep predložek z desne strani. Cristiano Ronaldo je prišel do strela, vendar je bil Stefan Marinovic na mestu. Dve minuti kasneje je Quaresma podal z leve, Ronaldo pa je v kazenskem prostoru streljal z glavo, toda zatresel le prečko. Evropski prvaki so v 33. minuti vendarle zadeli.

V kazenskem prostoru je ob Thomasu Doylu in Tommyju Smithu padel Danilo Pereira, ki je tik pred tem z glavo meril malenkost mimo vrat. Z bele točke je zanesljivo zadel Ronaldo, ki je v portugalski majici 75. zatresel mrežo. Le štiri minute kasneje so Portugalci povišali prednost. Eliseu je prodrl po levi, poslal žogo pred vrata, kjer je vtekal Bernardo Silva in žogo pospravil za hrbet Marinovica. Odlični vezist je po strelu preskočil Doyla in nato nerodno stopil, sprva je nadaljeval srečanje, med polčasom pa je mesto na zelenici prepustil Pizziju.

3. krog, danes ob 17.00, Kazan:

MEHIKA - RUSIJA 2:1 (1:1)

Araujo 31., Lozano 52.; Samedov 25.

RK: Žirkov 68./Rusija

Mehika: Ochoa, Araujo, Diego Reyes (39./Luis Reyes), Moreno, Layun, Jonathan dos Santos, Herrera, Guardado, Vela (46./Aguino), Hernandez, Lozano.

Rusija: Akinfejev, Vasin, Džikija, Kudriašov, Samedov, Jerohin, Glušakov, Žirkov, Golovin, Buharov, Smolov.

Sodnik: Fahad Al Mirdasi (Savdska Arabija)

Prenos na TVS 2.

St. Peterburg:

NOVA ZELANDIJA - PORTUGALSKA 0:2 (0:2)

Ronaldo 33./11-m, Bernanrdo Silva 37.

Nova Zelandija: Marinovic, Ingham, Boxall, Durante, Smith, Doyle, McGlinchey (37./Tuiloma), Rojas, Thomas, Lewis (65./Barbarouses), Wood.

Portugalska: Rui Patricio, Nelson Semedo, Pepe, Bruno Alves, Eliseu, Bernardo Silva (46./Pizzi), Danilo, Moutinho, Quaresma, Andre Silva, Ronaldo (67./Nani).

Sodnik: Mark Geiger (ZDA)

Prenos na MMC TV.

Lestvica: MEHIKA 2 1 1 0 4:3 4 PORTUGALSKA 2 1 1 0 3:2 4 RUSIJA 2 1 0 1 2:1 3 NOVA ZELANDIJA 2 0 0 2 1:4 0 Prvi dve ekipi gresta v polfinale.



TV SLO 2:



MMC TV:

Tilen Jamnik