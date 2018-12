Priložnost bo dobilo še več klubov. Foto: Reuters Dodaj v

Uefa uvedla tretje klubsko tekmovanje, v katerem bodo tudi slovenske ekipe

Po 32 klubov v vseh treh tekmovanjih

3. december 2018 ob 10:03

Evropska nogometna zveza je tudi uradno uvedla tretje klubsko tekmovanje - Evropsko ligo 2 - ki se bo začela leta 2021.

Zdajšnja Evropska liga se bo z 48 skrčila na 32 klubov, kolikor bo moštev tudi v Evropski ligi 2. Tekme v obeh ligah se bodo igrale ob četrtkih.

Vsi prvaki državnih prvenstev bodo tako kot do zdaj igrali oziroma se potegovali za Ligo prvakov. V Evropski ligi 1 bodo imeli pravico nastopa klubi iz najboljših 15 uvrščenih držav na evropski lestvici, vsi drugi, med njimi (kot zdaj kaže) tudi slovenske ekipe, bodo vstopile v kvalifikacije za Evropsko ligo 2.

Obe Evropski ligi bosta imeli enak format – osem skupin s po štirimi klubi. Zmagovalci se bodo neposredno uvrstili v osmino finala, drugo- in tretjeuvrščeni pa se bodo pomerili med seboj še za osem vstopnic. Format Lige prvakov ostaja enak.

"Novo klubsko tekmovanje Uefe bo še bolj vključujoče. Za več klubov bo več tekem, zastopanih bo več nogometnih zvez. Do tekmovanja smo prišli skupaj z odprtim dialogom z Evropskim združenjem klubov. Bile so zahteve vseh klubov, da si povečajo možnosti sodelovanja v evropskih tekmovanjih. Do tega smo prišli s strateškim pristopom in v skladu s cilji Uefe," je povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Vsaj 34 držav bo imelo klube v skupinskem delu namesto 26 kot do zdaj.

