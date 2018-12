Nunez je na Camp Nouu pripeljal tudi odlična brata de Boer. Foto: EPA Dodaj v

Umrl snovalec velike Barcelone Nunez

Ključna poteza je bilo imenovanje Cruyffa za trenerja

3. december 2018 ob 17:52

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Umrl je nekdanji predsednik Barcelone Josep Lluis Nunez. Katalonski klub je vodil 22 let, v času predsedovanja je v Barcelono pripeljal zvezdnike Diega Maradono, Rivalda in Ronalda. Star je bil 87 let.

Leta 1988 je za trenerja imenoval legendarnega Johana Cruyffa. Nunez je bil prvi mož Barcelone med letoma 1978 in 2000.

Z imenovanjem Cruyffa za trenerja se je začela prenova katalonskega velikana in pot k novim uspehom. Pod vodstvom Nizozemca je Barcelona osvojila štiri zaporedne naslove v Primeri division in prvi naslov evropskega prvakal leta 1992. V finalu takratnega Pokala državnih prvakov je na Wembleyju premagala Sampdorio Srečka Katanca z 1:0. Odločil je Ronald Koeman s prostega strela v podaljšku.

Nunez je leta 1979 vzpostavil mladinsko akademijo La Masio, kjer so se med drugim nogometno izoblikovali Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi, Carles Puyol in Pep Guardiola.

