Paco Alcacer je najboljši strelec Bundeslige z enajstimi zadetki. Španec je igral le na desetih tekmah, večinoma pa je bil joker. Foto: Reuters Direktor Borussie Hans Joachim Watzke se je poslovil od Nurija Sahina, ki se je poleti preselil v Bremen. Foto: Reuters David Alaba je velemojstrsko zabil žogo pod prečko po pol ure igre. Foto: Reuters Robert Lewandowski je zadel desetič v tej sezoni. Foto: Reuters

V Dortmundu se po težko prigarani zmagi veselijo jesenskega naslova

Bayern razbil Hannover

15. december 2018 ob 20:34

Dortmund - MMC RTV SLO

Nogometaši dortmundske Borussie so že dva kroga pred koncem potrdili jesenski naslov v Bundesligi. V 15. krogu so premagali Werder z 2:1 in imajo še vedno devet točk naskoka pred Bayernom.

Izbranci Luciena Favreja ostajajo neporaženi. Do konca jesenskega dela bodo še gostovali v Düsseldorfu, prihodnji petek pa bo na sporedu derbi vodilnih z Borussio iz Mönchengladbacha.

Eden izmed junakov letošnje sezone Paco Alcacer je v 20. minuti dosegel že enajsti zadetek, odigral pa je le deset tekem. Španski napadalec je tokrat začel tekmo in po prostem strelu Raphaela Guerreira je z glavo zatresel mrežo. Stranski sodnik je neupravičeno dvignil zastavico zaradi prepovedanega položaja. Videosodnik si je ogledal posnetek in sporočil glavnemu sodniku Guidu Winkmannu, ki je zadetek priznal. Sedem minut zatem je po veliki napaki Bremenčanov do žoge prišel Jadon Sancho, ki je zaposlil Marca Reusa. Kapetan je z desno nogo povišal na 2:0.

V 35. minuti se je Werder vrnil v igro. Ludwig Augustinsson je na robu kazenskega prostora našel Maxa Kruseja, ki je z izjemnim strelom z desno nogo poslal žogo pod prečko.

V drugem polčasu so imeli gostitelji številne priložnosti za povišanje vodstva. Najlepšo je imel Sancho v 68. minuti, ko je prišel sam pred Jirija Pavlenko, a vratar Werderja je z nogo odbil žogo.

V sredo si je Bayern v Amsterdamu zagotovil prvo mesto v skupini E v Ligi prvakov. V Hannovru so igrali zelo sproščeno in popolnoma nadigrali gostitelje (0:4). Razmerje v strelih je bilo kar 3:33.

Vsi načrti gostiteljev so se podrli že po prvi akciji na srečanju. Thomasu Müllerju je podajo iz avta uspelo spraviti v sredino kazenskega prostora, kjer je branilec Felipe žogo zelo slabo izbil z glavo. Joshua Kimmich jo je z volejem z 18 metrov poslal v mrežo z 18 metrov. Bavarci so bili za dva razreda boljša ekipa, a pred vrati niso bili zbrani. Po pol ure igre je nato David Alaba z roba kazenskega prostora razparal mrežo z levo nogo. Evrogol Avstrijca je razblinil še zadnje upe Hannovra na čudež.

V 53. minuti je Serge Gnabry povišal na 0:3, potem ko je branilec Kevin Wimmer zelo posredoval. Končni izid je postavil Robert Lewandowski z glavo po podaji Kimmicha po uri igre.

"Mislim, da je bila to naša najboljša predstava v prvenstvu v tej sezoni. Vsi igralci so bili razigrani, zelo pa je seveda pomagal hiter gol," je bil nasmejan trener Niko Kovač.

15. krog:

NÜRNBERG - WOLFSBURG 0:2 (0:0)

Ginczek 58., Brekalo 93.



HOFFENHEIM - BORUSSIA (M) 0:0



STUTTGART - HERTHA 2:1 (0:1)

Gomez 64., 76.; Mittelstädt 38.



AUGSBURG - SCHALKE 1:1 (1:0)

Gregoritsch 13.; Caligiuri 52.



FORTUNA DÜSSELDORF - FREIBURG 2:0 (0:0)

Ayhan 55., 79.



HANNOVER - BAYERN 0:4 (0:2)

Kimmich 2., Alaba 29., Gnabry 53., Lewandowski 62.

Hannover: Esser, Anton, Felipe (46./Maina), Wimmer, Haraguči, Schwegler, Walace, Ostrzolek, Asano (63./Muslija), Weydandt, Füllkrug (73./Elez).

Bayern: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba (73./Rafinha), Thiago, Goretzka, Gnabry, Coman (73./Renato Sanches), Müller (79./Wagner), Lewandowski.

Sodnik: Sören Storks

BORUSSIA (D) - WERDER 2:1 (2:1)

Paco Alcacer 20., Reus 27.; Kruse 35.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Akanji, Diallo, Hakimi, Witsel, Delaney, Sancho (93./Philipp), Reus, Guerreiro (89./Pulišić), Paco Alcacer (81./Götze).

Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson, Sahin, M. Eggestein (83./Sargent), Klaassen (18./Mohwald), Kruse, Harnik, Rashica (73./Osako).

Sodnik: Guido Winkmann





Nedelja ob 15.30:

RB LEIPZIG - MAINZ



Ob 18.00:

EINTRACHT - BAYER LEVERKUSEN

Lestvica: BORUSSIA (D) 15 12 3 0 41:15 39 BORUSSIA (M) 15 9 3 3 33:16 30 BAYERN 15 9 3 3 32:18 30 LEIPZIG 14 7 4 3 24:13 25 EINTRACHT 14 7 2 5 30:17 23 HOFFENHEIM 15 6 5 4 30:21 23 HERTHA 15 6 5 4 23:22 23 WOLFSBURG 15 6 4 5 22:20 22 WERDER 15 6 3 6 25:25 21 MAINZ 14 5 4 5 13:15 19 BAYER LEVERKUSEN 14 5 3 6 20:25 18 FREIBURG 15 4 5 6 19:24 17 SCHALKE 15 4 3 8 16:21 15 AUGSBURG 15 3 5 7 21:24 14 STUTTGART 15 4 2 9 11:30 14 FORTUNA D. 15 3 3 9 16:32 12 NUERNBERG 15 2 5 8 14:35 11 HANNOVER 15 2 4 9 16:33 10

