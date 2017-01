Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Chelsea letos v prvenstvu igra odlično in ima po 19. krogih le dva poraza in en remi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Premier ligi brez premora - igra se že 20. krog

V sredo derbi Tottenham - Chelsea

2. januar 2017 ob 14:58

London - MMC RTV SLO

V angleškem nogometnemu prvenstvu ni odmora. Potem ko so tekme igrali tudi 31. decembra in 1. januarja, je zdaj na sporedu že nov krog, ki sta ga odprla Middlesbrough in Leicester.

Derbi 20. kroga bo sicer odigran v sredo, ko se bosta ob 21.00 na White Hart Lanu pomerila Tottenham, ki je trenutno četrti, in vodilni Chelsea. Modri imajo na prvem mestu šest točk naskoka pred Liverpoolom, ki je v soboto dobil derbi z Manchester Cityjem (1:0). Redse čaka gostovanje v Sunderlandu, sinjemodri pa se bodo pomerili z Burnlyejem.

Ob 18.15 na olimpijski stadion k West Hamu prihaja Manchester United, trenutno peti klub lige. Arsenal, ki je tretji, bo v torek gostoval pri Bournemouthu.

20. krog, ponedeljek ob 13.30:

MIDDLESBROUGH - LEICESTER



Ob 16.00:

EVERTON - SOUTHAMPTON

MANCHESTER CITY - BURNLEY

SUNDERLAND - LIVERPOOL

WEST BROMWICH - HULL CITY

Ob 18.15:

WEST HAM - MANCHESTER UNITED



Torek ob 20.45:

BOURNEMOUTH - ARSENAL

Ob 21.00:

CRYSTAL PALACE - SWANSEA

STOKE CITY - WATFORD

Sreda ob 21.00:

TOTTENHAM - CHELSEA

Lestvica: CHELSEA 19 16 1 2 42:13 49 LIVERPOOL 19 13 4 2 46:21 43 ARSENAL 19 12 4 3 41:19 40 TOTTENHAM 19 11 6 2 37:14 39 MANCHESTER CITY 19 12 3 4 39:21 39 MANCHESTER UTD. 19 10 6 3 29:19 36 EVERTON 19 7 6 6 25:23 27 WEST BROMWICH 19 7 5 7 25:23 26 SOUTHAMPTON 19 6 6 7 19:22 24 BOURNEMOUTH 19 7 3 9 26:31 24 BURNLEY 19 7 2 10 21:29 23 WEST HAM 19 6 4 9 23:33 22 WATFORD 19 6 4 9 23:34 22 STOKE CITY 19 5 6 8 22:32 21 LEICESTER 19 5 5 9 24:31 20 MIDDLESBROUGH 19 4 6 9 17:22 18 CRYSTAL PALACE 19 4 4 11 29:35 16 SUNDERLAND 19 4 2 13 17:35 14 HULL CITY 19 3 4 12 16:41 13 SWANSEA 19 3 3 13 21:44 12

