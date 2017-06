V Trnavi se priložnosti ne bo smelo zapravljati

Slovaki od oktobra nanizali štiri zaporedne zmage

11. junij 2017 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenske nogometaše, ki so po zmagi nad Malto odšli na počitnice, nov "šolski dan" čaka 1. septembra, ko bodo tako kot pred osmimi leti morda ključno tekmo v boju za SP znova igrali na Slovaškem.

Oktobra 2009 je tedanja reprezentanca z zmago v Bratislavi z 0:2 naredila enega izmed odločilnih korakov na poti v Južno Afriko. Štiri kroge pred koncem kvalifikacij imajo Slovaki na drugem mestu točko prednosti pred Slovenijo, zato Katančevi varovanci čez slabe tri mesece ne smejo izgubiti, če želijo realno upati na uvrstitev vsaj v dodatne kvalifikacije.



"Prepričan sem, da bomo do konca v igri za drugo mesto. Kaj se bo zgodilo, pa ni samo v naših glavah in nogah, ampak tudi v sodnikih," je po sobotni zmagi nad Malto dejal selektor. V Stožicah ga je večkrat razjezil Valižan Simon Lee Evans, tudi z nedosojeno 11-metrovko nad Antoniem Delameo Mlinarjem, ki je praznoval 26. rojstni dan.

Še naprej peša učinkovitost

"Realizacija bi morala biti boljša, na močnejših tekmah konec koncev to plačaš," je poudaril in tako izpostavil rakovo rano slovenske izbrane vrste, ki se vleče že nekaj časa. Na šestih tekmah je dosegla le šest zadetkov, tokrat je sploh prvič v teh kvalifikacijah zadel napadalec. To je bil Milivoje Novaković, medtem ko Josipa Iličića lahko bolj prištevamo med veziste. "Jojo" je v 45. nastopu za reprezentanco dosegel šele tretji gol, prvega po marcu 2015 proti San Marinu.

Je pa bil član Fiorentine tokrat najboljši mož na igrišču in po zapravljeni priložnosti Benjamina Verbiča v idealnem trenutku ob koncu prvega polčasa načel mrežo Malte, ko je imela ta zaradi poškodbe na zelenici igralca manj. "Brez njega bi se lahko precej 'matrali', če ne bi imeli kakšnega drugega podobnega igralca. Mislil sem, da bodo imeli Maltežani zaradi prijateljske tekme med tednom večje težave. Odigrati dve tekmi v štirih dneh ni preprosto. Tudi mi ne bi bili na isti ravni, če bi odigrali prijateljsko tekmo z močnejšim tekmecem od sebe," je razmišljal Katanec.

"Verjemite mi, da nisem bil miren ves teden"

Kakor koli že, Slovenijo do konca kvalifikacij čakata ravno dva takšna "paketa" tekem, tudi dodatne kvalifikacije bodo odigrane na tak način. Po Slovaški v Stožice prihaja Litva, oktobra pa Boštjan Cesar in druščina gostujejo na Wembleyju in za konec doma pričakajo Škotsko. "Remi med Škotsko in Anglijo kaže, da Škoti niso tako slabi, kot se je govorilo, ko smo mi izgubili proti njim. So nevarni in dobra reprezentanca," je pripomnil Katanec o razpletu sinočnjega otoškega derbija v Glasgowu (2:2).

Selektor je pohvalil novince, ki so pred očmi Aleksandra Čeferina, Aleša Zavrla, Boruta Pahorja in Mira Cerarja uspešno zamenjali nekatere standardne člane začetne postave. "Odlično je bilo. Vsi so odigrali korektno, zelo dobro. Verjemite mi, da nisem bil miren ves teden. Nekateri so ob koncu prvenstev v klubih slavili, drugi bi bili v tem času mogoče radi že na morju in tako dalje. Če ni koncentracije od prve minute, gre lahko tekma v drugo smer. Vsi so delali to, kar smo se dogovorili. Obrambni igralci so bili blizu in napadali žogo, vezni igralci so bili dokaj igrivi, imeli smo igralca, ki je izstopal. V redu je bilo. Videlo se je tudi, da smo bolje fizično pripravljeni. Če bi bil Krhin tako pripravljen kot proti Škotski, tudi danes verjetno ne bi mogel hoditi po pol ure."



Strachan: Težko je, ker smo bili zelo blizu zmagi

Na Hampden Parku v Glasgowu sta Škotska in Anglija uprizorili pravi triler. Še v 87. minuti so gostje vodili z 0:1, nato je Leigh Griffiths z dvema prostima streloma poskrbel za delirij na tribunah, v sodnikovem podaljšku pa je domače navijače ohladil angleški kapetan Harry Kane. Dobro minuto pred koncem je iz bližine izenačil z volejem po predložku Raheema Sterlinga.

"To je bila najbrž najbolj čustvena tekma v moji trenerski karieri. Razmerje moči je sicer, kot bi gledali boksarja srednje kategorije, ki se bori proti boksarju težke kategorije. Po golu za 2:1 je bilo na stadionu tako glasno, kot še nikoli. Bil sem blizu temu, da dosežem najboljši izid v karieri. Težko je vsem, saj smo bili po garanju zelo blizu zmagi," je povedal škotski selektor Gordon Strachan.

Škotska ostaja brez zmage nad Anglijo že vse od leta 1999, Angleži, ki so novembra na podoben način prejeli dva gola tik pred koncem prijateljske tekme proti Španiji (2:2), pa so se v zadnjem trenutku izognili prvemu kvalifikacijskemu porazu po oktobru 2009.

Hamšik bo glavna nevarnost tudi v Trnavi

S prostega strela je zadel tudi Marek Hamšik v Vilni, ko je po slabi uri igre povišal vodstvo Slovaške na 0:2. Predtem je tudi podal za prvi gol. Na koncu je bilo 1:2, Litovci so častni zadetek dosegli tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom.

Hamšik bo najnevarnejši za vrata Jana Oblaka tudi 1. septembra na tekmi v Trnavi, slabih 50 kilometrov severovzhodno od Bratislave. Stadion Antona Malatinskega po prenovi med letoma 2013 in 2015 sprejme 19.460 gledalcev. Slovaki, ki so po oktobrskem porazu v Stožicah nanizali štiri zaporedne zmage (Škotska 3:0, Litva 4:0, Malta 1:3, Litva 1:2), bodo nato gostovali še v Angliji in na Škotskem.

Matej Rijavec