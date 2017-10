V živo: Novinarska konferenca Jürgena Kloppa

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Marko Šuler (na fotografiji na dvoboju 1. kroga letošnje Lige prvakov proti Spartaku) se vrača v vijoličasto obrambo. Foto: Miloš Vujinović/BoBo Vsi komaj čakamo tekmo. Zavedamo se, kdo prihaja v Ljudski vrt. Prepričani smo, da bomo odigrali dobro tekmo, ki bo zame vrhunec dosedanje kariere. Ne smemo si privoščiti napak, držati se moramo trenerjevih navodil, verjamem, da bo rezultat takšen, kot si ga želimo. Aleks Pihler Liverpool je v soboto v angleškem prvenstvu v velikem derbiju z Manchester Unitedom igral 0:0. Foto: Reuters Za jutrišnjo nisem niti pomislil, da bi visoko napadali, izvajali 'presing', to bi bila voda na njihov mlin. Prav gotovo ne bomo napadli zelo visoko. Darko Milanić Vse kaže, da Luka Zahović letos ne bo več stopil na nogometne zelenice. Foto: BoBo

16. oktober 2017 ob 15:03

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Maribor je v pričakovanju vrhunca evropske sezone, saj v mesto prihaja sloviti nogometni velikan Liverpool, z njim pa tudi najmanj tisoč navijačev.

Dvoboj 3. kroga Lige prvakov bo v Ljudskem vrtu v torek ob 20.45. Obe ekipi sta v elitnem evropskem tekmovanju to sezono še brez zmage. Maribor ima točko (remi s Spartakom), Liverpool, ki ga vodi izjemni trener Jürgen Klopp, pa je v uvodnih dveh krogih le remiziral in v Maribor prihaja z jasnim ciljem: zmagati. Nevarnosti angleškega napadalnega ustroja se zavedajo tudi vijoličasti, zato bodo taktiko prilagodili močnejšemu tekmecu.

Trenutno poteka novinarska konferenca Jürgena Kloppa. Video.

Spodaj si lahko ogledate celotno novinarsko konferenco Darka Milaniča in Aleksa Pihlerja!



To bo izredna tekma!

"Dobro smo pripravljeni, imeli smo kar nekaj časa na razpolago, tudi reprezentančni premor nam je omogočil, da smo se v miru pripravljali. Prvo tekmo doma (Spartak) smo odigrali zelo dobro, na tem moramo graditi. O Liverpoolu vemo vse, za nas pa je zelo pomembno, da dosežemo visoko raven, ki jo želimo. Jutri bomo odigrali izredno tekmo," je ponedeljkovo novinarsko konferenco, ko je bilo v taboru vijoličastih še mirno, začel trener Darko Milanič.

Zahović si je spet poškodoval ključnico

Na dopoldanskem treningu je Milanič sicer doživel manjši šok. Luka Zahović si je pri padcu spet poškodoval ključnico in bo moral najverjetneje na novo operacijo. Mladi mariborski napadalec si je že pred dvema mesecema (na prvenstveni tekmi proti Krškemu) zlomil ključnico in kaže, da se je prehitro vrnil na igrišča, saj je danes obnovil poškodbo. Zlomil je ploščico, ki je fiksirala ključnico. Kako dolgo bo moral počivati Luka Zahović, ki v letošnji sezoni Lige prvakov še ni odigral nobene minute, je pa na zadnji tekmi proti Rudarju igral do 86. minute, še ni znano.

Za številne vrhunec kariere

Torkov spektakel bo za številne igralce vrhunec kariere. Tega se zaveda tudi vezni igralec Aleks Pihler. "Vsi komaj čakamo tekmo. Zavedamo se, kdo prihaja v Ljudski vrt. Prepričani smo, da bomo odigrali dobro tekmo, ki bo zame vrhunec dosedanje kariere. Ne smemo si privoščiti napak, držati se moramo trenerjevih navodil, verjamem, da bo rezultat takšen, kot si ga želimo," je dejal Pihler.

Nasprotnika čakati na svoji polovici

Milanič poudarja, da bo ekipa morala igrati pogumno, a hkrati preudarno. Nikakor ne bo smela napasti od prve minute, sploh pa ne siliti na polovico Angležev. "Naša enajsterica je takšna, da lahko pogosto menjamo. Ne vem, kako lahko nasprotnik ve, kdaj bo kdo igral. Na drugi strani sem prepričan, da gostje zaradi pomembnosti ne bodo veliko menjali, čeprav imajo vsi veliko tekem v nogah. Za jutrišnjo nisem niti pomislil, da bi visoko napadali, izvajali 'presing', to bi bila voda na njihov mlin. Prav gotovo ne bomo napadli zelo visoko."

Šuler spet v vijoličasti obrambi

V mariborsko obrambo se vrača Marko Šuler, ki je okreval po poškodbi in je pripravljen na tekmo: "Marko je že treniral nekajkrat z nami. Na treningu nisem opazil težav, je zdrav, je miren in mislim, da je pripravljen. Vse je v redu, vse je pod nadzorom, fantje delajo, kot je treba, vsi so zdravi in zelo se veselimo jutrišnje tekme."

Liverpool ima hitrost

Pri Liverpoolu ne bo poškodovanih Sadia Maneja in Adama Lallane, nobena od ekip nima težav s kartoni. Milanič je nasprotnika dobro preučil. "Njihova igra temelji na hitrih prenosih, hitri igri naprej, imajo tako selekcijo, ki veliko sprinta. Njihov način je tak, da ti ne pustijo igrati. Tudi po izgubljeni žogi te hitro napadejo, to se vidi skozi delo trenerja. Vse delajo izredno dobro, mi pa vemo, kam ne smemo siliti, kako ne smemo igrati."

Igrati tako kot proti Spartaku

"Tako kot smo Spartaku igrali v drugem polčasu ... to poskušamo vnesti v igro. Smo zelo vztrajni in rad bi tak napad, da bili z njim po tekmi zadovoljni. Če se nam dvakrat ponudi priložnost, ju bomo izkoristili. Kakovost imajo, hitrost tudi, mi pa imamo naš način, ki ga bo treba gojiti vso tekmo. Prikazati bo treba upornost, fanatični boj, morali bomo igrati, si pomagati, reševati situacije, zadeti gol ..." je še dejal Milanič.

Redsi bodo imeli veliko podporo s tribun

Tekmo bodo sodili madžarski sodniki Viktor Kassai, György Ring in Vencel Toth. Stadion je seveda razprodan, obeta se fantastično navijaško vzdušje. Na tekmo prihaja približno 1.000 Liverpoolovih navijačev, več sto jih bo tudi v središču mesta, kjer bo na trgu Leona Štuklja organiziran ogled na velikem platnu. Policija zato opozarja na posebne ukrepe, ki jih izvaja v takšnih primerih.

LIGA PRVAKOV, 3. krog, torek ob 20.45, skupina E:

MARIBOR - LIVERPOOL



SPARTAK MOSKVA - SEVILLA

Lestvica: SEVILLA 2 1 1 0 5:2 4 LIVERPOOL 2 0 2 0 3:3 2 SPARTAK MOSKVA 2 0 2 0 2:2 2 MARIBOR 2 0 1 1 1:4 1

VIDEO Novinarska konferenca Milaniča in Pihlerja pred tekmo proti Liverpoolu

