Vastić v Mariboru obudil spomin na igranje v Ligi prvakov

Kot trener ima trenutno nekaj premora

19. oktober 2017 ob 10:31

Maribor - MMC RTV SLO

Darko Milanič je imel na tekmi proti Liverpoolu posebnega navijača: Ivica Vastić, edini avstrijski nogometaš, ki je zadel tako na svetovnem kot evropskem prvenstvu, je bil šest let njegov soigralec pri graškem Sturmu.

Nekdanji odlični napadalec, sicer rojen v Kašteli pri Splitu, se je leta 1991 odpravil v Avstrijo in tam igral skoraj ves čas do konca kariere. Družba, v kateri je v torek zvečer v Ljudskem vrtu postopal pred vhodom na stadion, je bila odeta v rdeče barve Liverpoola. Vstopnice jim je uredil nogometaš redsov Dejan Lovren. "V moji družbi tu so res navijači Liverpoola, sam pa nikoli nisem navijal za njih. Moj prijatelj je trener Maribora. Danes sem v navzkrižju interesov," nam je nasmejan povedal nekoč najboljši strelec avstrijske lige (1996, 2000).

Z Milaničem sta v času skupnega igranja za Sturm med letoma 1994 in 2000 dvakrat igrala v Ligi prvakov - v sezonah 1998/99 in 1999/2000 (v drugi je Milanič resda nastopil le na eni tekmi v tem tekmovanju). "Najlepše je bilo proti Manchester Unitedu na Old Traffordu, pomerili smo se tudi z Realom in Interjem. Bilo je veliko dobrih tekem. Dolgo sva igrala skupaj, družila sva se vsak dan, tako da sva ostala odlična prijatelja. Še vedno sva v stikih, slišiva se in se včasih srečava v Gradcu, kjer sva preživela zelo lepo obdobje. Zelo me veseli, da ni v Ligi prvakov nastopil le kot igralec, ampak se je vanjo uvrstil tudi kot trener. Že med kariero je kot pravi vodja na igrišču in zunaj njega nakazal, da bi lahko postal odličen trener," je dejal Vastić, ki zdaj živi na Dunaju.

Tri leta vodil Mattersburg

Tudi sam se je po igralski karieri, ki jo je leta 2009 sklenil pri skoraj 40 letih, podal v trenerske vode. Nazadnje je od decembra 2013 do decembra 2016 vodil Mattersburg v drugi in prvi avstrijski ligi, trenutno si je privoščil nekaj premora. Milanič ima prav tako že trenerske izkušnje iz tamkajšnjega prvenstva, saj je bil pred štirimi leti dobro sezono trener Sturma. "Takrat je dobil ponudbo iz Anglije, kar je moral izkoristiti. Na žalost se ni izteklo, kot je pričakoval. Prepričan sem, da mu je tudi v Mariboru zelo dobro."

Sicer pa Vastiću tako kot večini Dalmatincev srce bije za Hajduk. "Da bi Hajduk prišel v Ligo prvakov, bi bila senzacija, a vse je mogoče. Tako kot je bila lani hrvaški prvak Rijeka, je lahko v prihodnjih dveh, treh sezonah prvak tudi Hajduk. Potem se nikoli ne ve. V boju za Evropsko ligo ga je letos izločil Everton. Angleži so bili kakovosten in težek tekmec, a se je Hajduk dobro upiral. Gledalci niso bili razočarani nad igro."



Hrvaška favorit proti Grčiji

Vastić seveda podrobno spremlja tudi reprezentančni nogomet. Med letoma 1996 in 2008 je 50-krat oblekel dres Avstrije in dosegel 14 zadetkov. Na SP-ju 1998 v Franciji je zatresel mrežo Čila, deset let pozneje pa je na Euru na Dunaju prispeval edini avstrijski gol na prvenstvu na tekmi proti Poljski, ko je v 93. minuti z 11-metrovke izenačil na 1:1.

Tedaj so se Avstrijci v predtekmovanju pomerili tudi s Hrvati (0:1). Letos se tako kot Slovenci niso uvrstili na SP 2018 ("Zdaj vsi nestrpno čakamo, kdo bo novi selektor," pravi Vastić), je pa v boju za Rusijo ostala Hrvaška. V dodatnih kvalifikacijah se bo novembra merila z Grčijo. "Mislim, da imajo Hrvati kakovostnejšo reprezentanco in igralce kot Grki, zato upam na uvrstitev na svetovno prvenstvo in jim to privoščim. Ko je bilo najtežje, so v Ukrajini pokazali, da so dovolj osredotočeni, močni in kakovostni, da takšne tekme odločijo v svoj prid," napoveduje Vastić, ki bo čez dve leti srečal abrahama.

Matej Rijavec