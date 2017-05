Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marko Vavpetič je otroštvo in mladost preživel na igrišču NK Svoboda na Viču. Igral je v vseh selekcijah kluba in se še kot zelo mlad priključil članski ekipi, za katero je v sezoni 1991/92 nastopal v 1. slovenski nogometni ligi. Pozneje je aktivno nogometno pot nadaljeval v nižjeligaših Črnuče in Ivančna Gorica. Foto: Marko Alpner/NZS Sorodne novice Finale pokala 31. maja v Kopru, Aleš Zavrl se seli k Uefi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vavpetič novi generalni sekretar NZS-ja

Funkcijo bo opravljal do leta 2021

16. maj 2017 ob 21:32

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je za novega generalnega sekretarja zveze imenoval Marka Vavpetiča. Ta je nasledil Aleša Zavrla, ki se je marca preselil na Evropsko nogometno zvezo, kjer vodi oddelek za licenciranje in finančni ferplej.

Vavpetič bo delo začel 1. julija (do tedaj je vršilec dolžnosti Matjaž Jaklič) in bo funkcijo opravljal do leta 2021. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je pretežni del svoje karierne poti deloval v industriji investicijskih skladov, zadnjih nekaj let pa vodi svoje družbe, ki se ukvarjajo s poslovnim in finančnim svetovanjem, upravljanjem družb in naložb ter nepremičninskimi projekti, so sporočili z NZS-ja.

45-letni Ljubljančan, ki je med vsemi kandidati najbolj prepričal s svojim predstavitvenim programom, meni, da je NZS v zadnjih letih naredil odločne in odlične korake ter znatno pripomogel k razvoju nogometa v našem prostoru. Na novem položaju namerava delovati skladno z začrtano strategijo, ob tem pa bo kot generalni sekretar zveze iskal priložnosti za razvoj na različnih področjih.

Po njegovem mnenju je treba nadaljevati v smeri, ki jo je začrtalo prejšnje vodstvo, ter klubom na vseh ravneh tekmovanj pomagati na poti njihovega razvoja in uspešnosti ter mednarodne konkurenčnosti. V prvem mandatu na čelu zveze bo Vavpetič posvetil posebno pozornost izboljšanju infrastrukture v najširšem pomenu, varnosti vseh udeležencev na nogometnih prireditvah, igri in odločitvah s poudarkom na ferplej, v središču pozornosti pa bosta še evropsko prvenstvo v futsalu, ki ga bo gostila Slovenija, in razvoj ženskega klubskega in reprezentančnega nogometa.



Otroštvo in mladost je Vavpetič preživel na igrišču NK Svoboda na Viču. Igral je v vseh selekcijah kluba in se še kot zelo mlad priključil članski ekipi, za katero je v sezoni 1991/92 nastopal v 1. slovenski nogometni ligi. Pozneje je aktivno nogometno pot nadaljeval v nižjeligaših Črnuče in Ivančna Gorica. Na povabilo pokojnega Branka Elsnerja in Aleša Zavrla je sodeloval pri začetkih Otroške nogometne šole Ljubljana, kjer je deloval v odboru za finance.

M. R.