Velika zmaga Rome, Atletico pred izpadom iz Lige prvakov

Paris SG, Bayern in Manchester United v osmini finala

31. oktober 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 31. oktober 2017 ob 22:35

Rim - MMC RTV SLO

Nogometaši Rome so v 4. krogu Lige prvakov prikazali izjemno predstavo in odpravili Chelsea kar s 3:0. Rimljani so prevzeli vodstvo v skupini C, kjer je v velikih težavah madridski Atletico.

Rimljani so pred dvema tednoma navdušili na pravi poslastici na Stamford Bridgeu (3:3). Tokrat so povedli že po 30 sekundah na olimpijskem stadionu. Junak prvega srečanja Edin Džeko je z glavo našel Stephana El Shaarawyja, ki je z močnim strelom z desno nogo poslal žogo pod prečko. Veliko priložnost za izenačenje je imel Eden Hazard, a je njegov strel v 4. minuti sijajno obranil Alisson. Devet minut pred odmorom je Radja Nainggolan zaposlil El Shaarawyja, ki je povišal na 2:0.

Končni izid je postavil Diego Perotti v 63. minuti z natančnim strelom z 20 metrov. Roma ima na vrhu skupine C osem točko, Chelsea zaostaja točko, madridski Atletico pa ima le tri. Colchonerosi so še drugič le remizirali s Qarabagom (1:1).

Atletico lahko reši le še velik čudež, saj v naslednjem krogu gosti Romo, v zadnjem krogu pa odhaja na Stamford Bridge. Roma in Chelsea sta v zelo dobrem položaju, saj se bosta še srečali s Qarabagom.

V skupini A ima Manchester United popoln izkupiček. Z zmago nad Benfico z 2:0 so se rdeči vragi že prebili v osmino finala.

Higuain priigral pomembno točko stari dami

Ključna tekma za drugo mesto v skupini D je bila v Lizboni, kjer sta Sporting in Juventus remizirala (1:1). Portugalce je v vodstvo popeljal Bruno Cesar v 20. minuti. V 79. minuti so nogometaši iz Torina izenačili po golu Gonzala Higuaina.

Na drugi tekmi je Olympiacos iztržil točko proti vodilni Barceloni (0:0). V najboljšem položaju je Barcelona z 10 točkami, Juventus jih ima sedem, Sporting pa tri manj od Italijanov.

V skupini B sta znana oba potnika v osmino finala. Bayern je v Glasgowu ugnal Celtic (1:2). Paris SG je napolnil mrežo Anderlechta (5:0).

Heynckes ostal brez napadalca

Robert Lewandowski je vodstvo velikana iz Münchna pozval, da zanj poišče zamenjavo, saj v primeru, ko je poškodovan, Bavarci nimajo prave rešitve na položaju napadalca. Lewandowski se je poškodoval in ni potoval na Škotsko. "Trenutno nimamo rezerve za moj položaj. Nihče ne more vsake tri dni odigrati 90 minut in to celotno sezono," je dejal Lewandowski.

Jupp Heynckes je iz mladinskih vrst vpoklical Manuela Wintzheimerja. Kwasi Okyere Wriedt, ki je zamenjava za Lewandowskega, pa ni bil registriran za nastope v Ligi prvakov. Športni direktor Hasan Salihamidžić je poudaril, da iščejo novega napadalca, ki ga bodo v klub pripeljali januarja. A morajo najti nogometaša, ki se bo sprijaznil s sedenjem na klopi.

4. KROG, skupina A:

MANCHESTER UNITED - BENFICA 2:0 (1:0)

Svilar 45./ag, Blind 78./11-m

Martial (Man. United) je v 15. minuti zapravil 11-m.

Man. United: de Gea, Darmian, Bailly, Smalling, Blind, McTominay, Matić, Mata (68./Herrera), Lingard (46./Mhitarjan), Martial (75./Rashford), Lukaku.

Benfica: Svilar, Douglas, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo (64./Eliseu), Pizzi (78./Jonas), Fejsa, Filipe Augusto, Salvio, Raul Jimenez (74./Seferović), Diogo Goncalves.

Sodnik: Gediminas Mazeika (Litva)

BASEL - CSKA MOSKVA 1:2 (1:0)

Zuffi 32.; Dzagojev 65., Wernbloom 79.

Lestvica: MANCHESTER UNITED 4 4 0 0 10:1 12 BASEL 4 2 0 2 8:5 6 CSKA MOSKVA 4 2 0 2 5:8 6 BENFICA 4 0 0 4 1:10 0

Skupina B:

PARIS SG - ANDERLECHT 5:0 (2:0)

Verratti 30., Neymar 45., Kurzawa 53., 72., 78.

CELTIC - BAYERN 1:2 (0:1)

McGregor 74.; Coman 22., Javi Martinez 77.

Celtic: Gordon, Lustig, Boyata, Bitton, Tierney, S. Brown, Armstrong (79./Griffiths), Forrest, McGregor, Sinclair (64./Rogic), Dembele.

Bayern: Ulreich, Rafinha, Süle, Boateng, Alaba, Tolisso (83./Kimmich), Javi Martinez, Robben (94./Thiago), James Rodriguez, Coman, Vidal (59./Rudy).

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)

Lestvica: PARIS SG * 4 4 0 0 17:0 12 BAYERN * 4 3 0 1 8:4 9 CELTIC 4 1 0 4 4:10 3 ANDERLECHT 4 0 0 4 0:15 0 * - v osmini finala



Skupina C:

ROMA - CHELSEA 3:0 (2:0)

El Shaarawy 1., 36., Perotti 63.

Roma: Alisson, Florenzi (76./Manolas), Juan Jesus, Fazio, Kolarov, Strootman, Nainggolan, De Rossi, Perotti (87./Pellegrini), Džeko, El Shaarawy (75./Gerson).

Chelsea: Courtois, Rüdiger, David Luiz, Cahill (56./Willian), Azpilicueta, Fabregas (71./Drinkwater), Bakayoko, Alonso, Pedro, Hazard, Morata (75./Batshuayi).

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska)

ATLETICO MADRID - QARABAG 1:1 (0:1)

Thomas Teye 56.; Michel 40.

RK: Savić 88.; Pedro Henrique 59.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

Lestvica: ROMA 4 2 2 0 8:4 8 CHELSEA 4 2 1 1 11:7 7 ATLETICO MADRID 4 0 3 1 2:3 3 QARABAG 4 0 2 2 2:9 2



Skupina D:

OLYMPIACOS - BARCELONA 0:0

SPORTING - JUVENTUS 1:1 (1:0)

Bruno Cesar 20.; Higuain 79.

Sporting: Rui Patricio, Andre Pinto, Coates, Ristovski (91./Petrović), Silva, Bruno Cesar (64./Palhinha), Battaglia, Gelson, Martins, Bruno Fernandes, Acuna, Dost (82./Doumbia).

Juventus: Buffon, de Sciglio (65./Douglas Costa), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro, Pjanić, Khedira (70./Matuidi), Cuadrado, Dybala (82./Bernardeschi), Mandžukić, Higuain.

Sodnik: Clement Turpin (Francija)

Lestvica: BARCELONA 4 3 1 0 7:1 10 JUVENTUS 4 2 1 1 5:5 7 SPORTING 4 1 1 2 5:6 4 OLYMPIACOS 4 0 1 3 3:8 1

A. G.