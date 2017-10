Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Arturo Vidal je sklenil reprezentančno pot. Foto: Reuters Dodaj v

Vidal ne bo več oblekel dresa čilske reprezentance

S Čilom dvakrat južnoameriški prvak

11. oktober 2017 ob 17:04

Santiago de Chile - MMC RTV SLO, STA

Nogometni zvezdnik Čila Arturo Vidal je po koncu kvalifikacij za SP 2018, ki za njegovo reprezentanco ostaja nedosežen cilj, naznanil konec kariere v dresu izbrane vrste.

Bayernov nogometaš je bil izredno razočaran po razpletu južnoameriških kvalifikacij, čeprav zaradi kazni ni mogel igrati na tekmi zadnjega kroga.

Vidal je zaradi rumenih kartonov odločilno tekmo lahko spremljal od daleč, po njej pa je prek Twitterja sporočil, da ima "strto srce", potem ko je Čile izgubil z Brazilijo z 0:3 in ostal brez Rusije 2018 zaradi slabše razlike v zadetkih.

Čile je južnoameriške kvalifikacije končal na šestem mestu in s tem ostal brez uvrstitve na SP.

Dvakrat južnoameriški prvak

"Hvala, fantje, hvala za vse v teh letih. Ker sem se veliko naučil in ste mi pokazali, kako se gara za svojo državo in kako se nekaj doseže v življenju," je sporočil Vidal. Skupaj z Alexisom Sanchezom sta bila nosilca igre Čila v zlatem obdobju te reprezentance, ki je v letih 2015 in 2016 osvojila dve zmagi na prvenstvu Južne Amerike.

Na zadnjih šestih tekmah le dve zmagi

Že pred njim je slovo napovedal tudi selektor Juan Antonio Pizzi. Argentinec je le nekaj ur po tem, ko je Čile izgubil kvalifikacijsko tekmo proti Braziliji, objavil, da zapušča mesto glavnega trenerja. Pizzi je sicer lani Čile popeljal do naslova južnoameriških prvakov, v teh kvalifikacijah pa ekipi ni šlo, saj je v zadnjih šestih tekmah zmagala le dvakrat.

M. L.