Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Patrice Evra je že pred tekmo izgubil živce. Foto: AP Na žalitve se ne smeš odzvati na takšen način, ne glede na to, kako hude so. Mora se naučiti v takšnih primerih ohraniti hladno glavo. Trener Marseilla Rudy Garcia o Patriceu Evraju Eric Cantona si je zaradi tega kung-fu udarca leta 1995 prislužil devetmesečno prepoved igranja. Foto: Reuters Dodaj v

Video: Evra z brco nad lastnega navijača

Nekdanji nogometaš rdečih vragov izgubil živce

3. november 2017 ob 08:57

Guimaraes - MMC RTV SLO

Včeraj so bile širom evropskih nogometnih zelenic odigrane tekme Evropske lige, a najbolj se govori o incidentu med ogrevanjem nogometašev v Marseillu, kjer je nekdanji branilec Manchester Uniteda Patrice Evra izgubil živce.

36-letnik, ki od letos brani barve Olympiqua iz Marseilla, se je ob igrišču v Guimaraesu soočil z navijači lastnega kluba, enemu je namenil tudi visok udarec z nogo, zaradi česar je bil še pred obračunom z Vitorio, ki so ga Velodromci izgubili z 1:0, izključen.

Francoski športni časnik L'Equipe poroča, da so Evraja, ki je bil v preteklosti že večkrat udeležen v incidente, Marseillovi navijači zbadali že dobre pol ure pred tekmo. Po poročanju omenjenega časnika je nekdanji francoski reprezentant sprva pristopil do navijačev in se želel na miren način pogovoriti, a se je položaj zelo hitro poslabšal.

Garcia: Ne bi smel tako reagirati

Kaj je sprožilo nasilno reakcijo nogometaša, ni znano, a najverjetneje je šlo za ostre žaljivke. "Patrice ima dovolj izkušenj, vsekakor ne bi smel tako reagirati," je po tekmi dejal trener Marseilla Rudy Garcia in dodal: "Na žalitve se ne smeš odzvati na takšen način, ne glede na to, kako hude so. Mora se naučiti v takšnih primerih ohraniti hladno glavo."

Hurtado porazil Velodromce

Nogometaši Marseilla so obračun 4. kroga Evropske lige na Portugalskem izgubili z 1:0, deset minut pred iztekom rednega dela srečanja je francoskega prvoligaša pokopal Paolo Hurtado. Marseille tako ostaja drugi v skupini I, za vodilnim Leipzigom, katerega barve brani (občasni) slovenski reprezentant Kevin Kampl, zaostaja za dve točki.

Spomin na Cantonajev kung-fu udarec

Incident je sicer sprožil spomine na zloglasnega Erica Cantonaja. Tedanji nogometaš Manchester Uniteda se je leta 1995 na Selhurst Parku proti Crystal Palaceu s kung-fu udarcem spravil nad navijača, s čimer si je prislužil rdeči karton in devetmesečno prepoved igranja. Kakšna kazen čaka Evraja bo znano v naslednjih dneh.

Incident pred tekmo v Guimaraesu:



Cantonajev udarec na Selhurst Parku leta 1995:

Mitja Lisjak