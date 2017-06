Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Milivoje Novaković je drugi najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne reprezentance. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Milivoje Novaković bo v soboto končal kariero

Slovenija igra proti Malti

9. junij 2017 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski nogometaš Milivoje Novaković bo v soboto odigral zadnjo tekmo v karieri.

Odločitev je sporočil na novinarski konferenci pred obračunom Slovenija - Malta, ki bo v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo na sporedu v soboto ob 18.00.

Želi se posvetiti družini

"Prišel je čas, da odigram zadnjo tekmo v karieri in za reprezentanco. Rad bi se zahvalil družini in reprezentanci v tako dolgem obdobju. Čast mi je bilo igrati za reprezentanco. To je to, gremo korak naprej k novim stvarem," je ob tem povedal Novaković, ki je priznal, da je o tej odločitvi dolgo razmišljal, odločil pa se je tudi, ker želi več časa posvetiti družini.

Za Slovenijo zabil 31 golov

38-letni napadalec je za Slovenijo zbral 79 nastopov, v katerih je zabil 31 zadetkov. "Sam se ne spomnim vseh golov, izpostavil bi morda tekmo proti Trinidadu in Tobagu, proti kateremu sem zabil tri zadetke," se spominja Novaković.

Lovoriki osvojil v Mariboru

Klubsko kariero je začel v Olimpiji, kjer pa ni dobil prave priložnosti. Več let je igral v Avstriji, zablestel je v Liteksu, dolga leta pa je blestel v Kölnu. Svoji edini lovoriki je osvojil ob koncu kariere, ko je z Mariborom lani osvojil pokal, letos pa naslov državnega prvaka.

Katanec: Bo težko

Selektor Srečko Katanec je bil s pripravami zadovoljen. Malta je pred dnevi premagala Ukrajino, a to zanj ni presenečenje: "Ni strahu, imamo pa spoštovanje. Nimajo kaj izgubiti. Ne le tekma z Ukrajino, tudi s Slovaško je pokazala, da igrajo dobro. Bo težko, ker delujejo kompaktno. V protinapadih iščejo svoje priložnosti."

S. J.