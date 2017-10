Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Simon Rožman je Domžale letos popeljal v 4. krog kvalifikacij Evropske lige. Foto: BoBo Dodaj v

Video: Na MMC-ju bomo črto potegnili s Simonom Rožmanom

Vabljeni k postavljanju vprašanj

9. oktober 2017 ob 12:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spisek udeležencev svetovnega prvenstva v nogometu je vsak dan daljši, jasno pa je, da na končnem seznamu ne bo Slovenije.

Varovanci Srečka Katanca so v svoji skupini osvojili četrto mesto. Prvo mesto in s tem neposredni preboj v Rusijo je uspel Angliji. Pred Slovenijo sta končali še Slovaška in Škotska. Končno analizo bomo naredili tudi na MMC-ju. V torek ob 13.00 se nam bo pridružil Simon Rožman, trener nogometnega kluba Domžale.

Pogovor boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na naši spletni strani in Facebook strani. Pri pogovoru boste lahko sodelovali tudi sami, vprašanja lahko postavite v komentarju pod to novico, lahko pa jih boste pustili tudi na Facebooku.

Vabljeni k spremljanju in sodelovanju!

S. J.