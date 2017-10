Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Navijači Lilla, ki so bili med nesrečo nepoškodovani, so takole čakali, da zapustijo stadion po prekinjeni tekmi. Foto: Reuters Sorodne novice Enajstmetrovko je streljal Neymar

Video: Po nesreči v Amiensu ranjenih 29 navijačev, tudi trije najstniki

Ograja popustila ob proslavljanju vodilnega zadetka gostov

1. oktober 2017 ob 08:17

Amiens - MMC RTV SLO, STA

Francosko športno javnost še vedno razburja nesreča s podrto ograjo na stadionu na sobotni tekmi državnega prvenstva med Amiensom in Lillom. Število poškodovanih se je povzpelo na 29, od tega pet huje.

Tekma nogometnega prvenstva je bila sicer prekinjena in odpovedana. Ograja, ki je ločevala gostujoče navijače Lilla od igrišča, je popustila, ko so proslavljali vodilni zadetek Fodeja Balloja v 15. minuti. Ballo je nato stekel do tribune z gostujočimi navijači, da bi proslavili gol, pod težo navijaškega rajanja pa je ograja popustila. Številni so padli približno meter in pol v globino, pri čemer so jih poteptali drugi, ki so padli nanje. Več deset navijačev je celo padlo na igrišče. Utrpeli so poškodbe glave, prsnega koša in trebušne votline, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo zdravniško osebje. Sodnik Thomas Leonard je tekmo prekinil v 16. minuti, ko so na igrišče prihiteli delavci Rdečega križa in zdravniškega osebja, da bi pomagali poškodovanim.

Trije poškodovani najstniki

"Vse se je pripetilo iznenada. Niti tega ne vem, kdo je zadel. Kar naenkrat je vse skupaj padlo name. Ničesar nisem mogel slišati ali videti, vse, kar se spomnim, je, da me je odpeljalo zdravniško osebje," je dejal Georges Penel, 21-letni navijač Lilla, ki je utrpel poškodbe noge in hrbta. Trije poškodovani so še mladoletni, vsi trije najstniki.

Stadion zgrajen leta 1999

Amiens in Lille sta regionalna tekmeca s severa Francije, prvi je v tej sezoni ravno napredoval med elito francoskega prvenstva. Stadion v Amiensu so zgradili leta 1999 in je sicer najmanjši med vsemi 20 francoskimi prvoligaši, kapaciteto ima le za 12.000 gledalcev. Na njem potekajo obnovitvena dela, ki bodo trajala skozi celotno sezono 2017/18, lotili so se jih po preboju Amiensa v prvo ligo. Postopoma bodo v sklopu 7,5 milijonov vredne obnove zamenjali tudi vse sedeže na stadionu.

Oblasti že odprle preiskavo

"Dela se bodo začela junija, opravljali pa jih bomo po sklopih, tribuno za tribuno," je maja dejal lokalni politik Alain Gest in dodal: "Težava pri tem je, da bomo izgubili kar nekaj sedežev, zato bomo to 'izgubo' za zdaj nadomestili tako, da bomo dodali začasne tribune." Državni tožilec Alexandre de Bosschere je dejal, da so oblasti že odprle preiskavo, katere cilj je ugotoviti, zakaj je ograja popustila: "Ta čas smo zaprli dostop na stadion, v naslednjih dneh pa bo potekala podrobna preiskava." Predsednik Amiensa Bernard Joannin je že zavrnil očitke, da ograja, ki so jo namestili, ni bila ustrezna. "Policija nas je obvestila, da je bilo okoli 200 gostujočih navijačev zelo razvnetih. Potiskali so proti igrišču, bilo je kaotično, več kot 500 jih je pritisnilo ob ograjo, ki je bila sicer v odličnem stanju," je dejal Joannin.

Ž. K.