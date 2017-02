Wenger: Po odhodu Koscielnyja z igrišča smo razpadli

16. februar 2017 ob 06:32

München, Madrid - MMC RTV SLO

Carlo Ancelotti je z odliko prestal prvi veliki izpit na klopi Bayerna. Po bledih predstavah v zadnjem mesecu se je naposlušal kritik. Drugi polčas proti Arsenalu je bil izjemen in topničarji so prejeli pravo lekcijo.

Pep Guardiola je v treh sezonah v Münchnu vedno udarno začel sezono. Bundesliga je bila odločena že pred zimskim premorom, na odločilnih obračunih Lige prvakov pa ekipa ni bila v pravi formi. Ancelotti je precej spustil nadzor nad zvezdniki, ki imajo veliko več prostih dni.

V nemškem prvenstvu je Bayern prikazal le eno pravo predstavo, 21. decembra je na Allianz Areni premagal RB Leipzig s 3:0 in naredil velik korak k petemu zaporednemu naslovu nemškega prvaka. V štirih tekmah spomladanskega dela je bila igra podpovprečna, verjetno najslabša v zadnjih letih, ko se je z odhodom Louisa van Gaala začel silovit vzpon Bavarcev. Še posebej na pokalni tekmi proti Wolfsburgu (1:0) je bilo nenatančnih podaj ogromno, v soboto pa je Ingolstadt vse do zadnje minute držal remi.

Ancelotti: Igrali smo fantastičen nogomet

Predsednik Uli Hoeness je priznal, da ga malce skrbijo slabe igre in tudi vidno pomanjkanje motiva pri nekaterih igralcih. Zaupal je prekaljenemu strategu Ancelottiju, ki je trikrat osvojil Ligo prvakov (dvakrat z Milanom in pred tremi leti tudi z madridskim Realom) in je pravi specialist za izločilne boje. V sredo zvečer je 57-letni Italijan našel prave besede, drugi polčas je bil atomski in topničarji so se znašli v izgubljenem položaju (5:1) pred povratno tekmo na stadionu Emirates, ki bo na sporedu 7. marca.

Se bo Müllerju končno odprlo?

"Igrali smo fantastičen nogomet. Zelo sem zadovoljen z izidom, stali smo kompaktno in nizali hitre podaje. Mislim, da bomo na povratno tekmo prenesli te dobre občutke," je bil zadovoljen Ancelotti, ki je na klopi pustil Thomasa Müllerja. Vstopil je šele v 86. minuti in dve minuti zatem postavil končni izid po veliki napaki Alexa Oxlada Chamberlaina. Müller je lani v nemškem prvenstvu zadel kar 20-krat, letos pa le enkrat in Ancelotti upa, da se mu bo končno odprlo.

Na sredini igrišča je imel glavno vlogo Thiago Alcantara, ki je bil junak z dvema zadetkoma. "Thiaga sem postavil v sredino. S tem smo pridobili prostor na obeh krilnih položajih. Res je odigral sijajno, dosegel je dva gola in povzročal veliko težav branilcem Arsenala," je bil z igro Španca zadovoljen Ancelotti.

Ključen trenutek poškodba Koscielnyja

V 49. minuti je kapetan Laurent Koscielny zaradi poškodbe zapustil igrišče, brez šefa obrambe so bili topničarji popolnoma izgubljeni. Puščali so ogromno prostora, še posebej na desni strani in Arjen Robben je to unovčil.

Levica Robbna še vedno funkcionira

"Presenečen sem, da smo po slabše odigranih tekmah v Bundesligi prikazali tako dobro igro. Ko je najbolj treba, smo sposobni odigrati vrhunsko. Še vedno funkcionira moja levica, res sem dobro zadel žogo. Zdaj mora Arsenal zmagati s 4:0, to pa se nam ne sme zgoditi nikoli v življenju," je poudaril Nizozemec.

Lahm bo izpustil povratno tekmo

Sedem minut pred koncem je rumeni karton prejel Philipp Lahm, ki bo manjkal na povratnem srečanju. "Do 11-metrovke zelo dobro, po 11-metrovki smo komaj dočakali polčas, drugi polčas senzacionalno. Zadetke smo zabili ob pravem času, takoj po odmoru. Mislim, da bodo soigralci tudi brez mene dosegli kakšen zadetek v Londonu," je povedal kapetan, ki je odigral že 103. tekme za Bayern v Ligi prvakov in je na večni listi ujel legendarnega Oliverja Kahna. Seveda 33-letni Lahm upa na nastop v četrtfinalu, junija pa bo sklenil bogato kariero.

Wenger: Drugi polčas pravi šok za nas

Arsenal se je zadnjič prebil v četrtfinale Lige prvakov marca 2010, grozi mu že sedmi zaporedni izpad v osmini finala.

"Ne iščem izgovorov. Drugi polčas je bil pravi šok za nas. Prav vse smo naredili narobe, peti zadetek je kazalnik tega. Na takih tekmah je treba biti maksimalno zbran vseh 90 minut, tretji gol nas je presekal in nikakor se nismo več pobrali. Zelo sem razočaran," je bil potrt Arsene Wenger, ki na klopi topničarjev sedi vse od 1. oktobra 1996. Pogodba se mu izteče poleti, marca pa se bo odločil, če bo še naprej sedel na klopi Arsenala.

"Težko je pojasniti naš padec v drugem polčasu. Pred odmorom smo imeli dve veliki priložnosti za vodstvo. Po odhodu Kosielnyja z igrišča smo razpadli. Zadnjih 25 minut je bilo prava mora," je še dodal Wenger, ki je na novinarski konferenci govoril le dve minuti in 57 sekund.

Olivier Giroud in Theo Walcott sta vstopila, ko so bili topničarji že v izgubljenem položaju. Mesut Özil je odigral vseh 90 minut, a ni pokazal ničesar.

Insigne: Nisem imel občutka, da je razlika v kakovosti velika

V Madridu je Lorenzo Insigne v 8. minuti s 35 metrov ukanil slabo postavljenega Keylorja Navasa. V nadaljevanje je Real prevladoval in si priigral lepo prednost (3:1) pred povratno tekmo v razgretem vzdušju na stadionu San Paolo.

"Real ima v kadru 18 sijajnih posameznikov. Moram priznati, da na igrišču nisem imel občutka, da je razlika v kakovosti med obema ekipama velika. Zelo dobro smo se kosali z njimi, čeprav končni izid tega morda ne odraža," je razmišljal Insigne.

"Odigrali smo odlično tekmo. Mislim, da je bila to ena izmed najboljših tekem v zadnjih mesecih. Poceni smo prejeli prvi zadetek, a smo se hitro zbrali in v drugem polčasu prišli do preobrata. Napoli ima odlične igralce in proti tako močnemu tekmecu moraš odigrati vrhunsko. Vse je še odprto. Čaka nas zelo zahtevno gostovanje v Neaplju, kjer res ni lahko igrati," je bil zadovoljen Zinedine Zidane.

Sarri: Real odigral najboljšo tekmo v zadnjih treh mesecih

"Igrali smo proti najboljši ekipi na svetu. Res je škoda, da smo izgubili toliko žog. Po navadi smo precej bolj natančni pri podajah. Nismo prikazali najboljše igre, Real pa je odigral najboljšo tekmo v zadnjih treh mesecih. Vsa njihova srečanja po žrebu osmine finala sem si ogledal. Na povratni tekmi moramo zmagati z 2:0. Seveda se Madridčani ne bodo strinjali s tem izidom," je bil kljub porazu dobro razpoložen trener Maurizio Sarri.

A. G.