Wenger pred finalom Pokala FA: To ne bo zadnja tekma v moji trenerski karieri

Pred 15 leti zmaga topničarjev

26. maj 2017 ob 22:59

London - MMC RTV SLO

V soboto ob 18.30 se bosta na Wembleyju v finala Pokala FA pomerila Arsenal in Chelsea. Topničarji lovijo 13. naslov v tem prestižnem tekmovanju. Le z zmago bi rešili sezono.

V Premier ligi je Arsenal končal na skromnem petem mestu in prvič po dveh desetletjih ne bo igral v Ligi prvakov. Arsene Wenger pred finalom ni veliko govoril o svoji prihodnosti, navijači pa upajo, da bo to njegova zadnja tekma na klopi topničarjev.

"To ne bo zadnja tekma v moji trenerski karieri. Ne glede na razplet bom ostal zvest nogometu. Ta tekma ni namenjena meni. Vsi skupaj želimo osvojiti to lovoriko," je dejal Wenger, ki sedi na klopi Arsenala od 1. oktobra 1996.

"Arsenal se ni razvijal z najboljšimi ekipami Premier lige. V nogometu štejejo le lovorike. Seveda nismo zadovoljni s petim mestom v prvenstvu. Nismo izpolnili cilja, tega ne moremo skriti. Pokal FA je velika lovorika in zmaga bi pomenila, da bi šli v naslednjo sezono s pozitivnimi občutki," je pojasnil Alex Oxlade-Chamberlain.

Nosilca igre Alexis Sanchez in Mesut Ozil imata ponudbe močnih evropskih klubov. Od forme Čilenca in Nemca je veliko odvisno na sobotni tekmi. Wenger ima težave z branilci. Laurent Koscielny je kaznovan. Tudi Gabriel, Kieran Gibbs in Shkodran Mustafi niso pripravljeni za 90 minut.

Conte bi rad ostal še precej let na Stamford Bridgeu

"V modernem nogometu se stvari zelo hitro spreminjajo in trenerji ne ostajajo v istem klubu dolgo časa. Če bi imel priložnost, bi rad ostal pri Chelseaju še precej let. Rad bi zgradil močno ekipo. Zavedam se, da je vse odvisno od izidov. V klubu smo zelo zadovoljni z letošnjo sezono in veselim se izzivov v naslednji sezoni, ko bomo igrali tudi v Ligi prvakov," je poudaril trener Chelseaja Antonio Conte, ki bi lahko osvojil dvojno krono v prvi sezoni na klopi modrih.

Londonska velikana se bosta drugič pomerila v finalu Pokala FA. 4. maja 2002 je na stadionu Millennium v Cardiffu slavil Arsenal z 2:0, Ray Parlour je zadel v 70. minuti, Fredrik Ljungberg pa deset minut pred koncem.

V soboto lahko topničarji osvojijo 13. naslov v Pokalu FA, kar bi jih potisnilo na vrh. 12 naslovov ima tudi Manchester United. Chelsea bi se z osmo lovoriko na tretjem mestu večne lestvice izenačil s Tottenhamom, ki ga je v polfinalu izločil s 4:2.

Pokal FA, finale, London, Wembley, sobota ob 18.30:

ARSENAL - CHELSEA



Verjetni postavi:



Arsenal: Ospina, Monreal, Mertesacker, Holding, Oxlade Chamberlain, Xhaka, Ramsey, Bellerin, Özil, Sanchez, Welbeck.



Chelsea: Courtois, Cahill, David Luiz, Azpilicueta, Alonso, Matić, Kante, Moses, Hazard, Pedro, Diego Costa.



Sodnik: Anthony Taylor



A. G.