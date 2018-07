Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Davy Klassen se bo skušal dokazati v Bundesligi. Foto: Reuters Dodaj v

Werder odštel rekordno vsoto za Klaasna

V Premier ligi v pretekli sezoni odigral le 16 tekem

27. julij 2018 ob 17:17

Bremen - MMC RTV SLO

Nizozemski up Davy Klaasen ni dobil prave priložnosti pri Evertonu, zato je prestopil v Werder. Bremenčani bodo odšteli 14 milijonov evrov, kar je klubski rekord pri prestopih.

Pri Evertonu, ki je lani Ajaxu zanj odštel kar 27 milijonov evrov, se Klaasen v zadnjih 12 mesecih ni naigral. Zdaj bo, potem ko je angleški klub za nadaljnjo selitev iztržil pol manj, štiri leta preživel na severu Nemčije.

Klaasen je v prejšnji sezoni zbral le 16 nastopov za Everton. Pri Werderju bo ofenzivni vezist zapolnil vrzel po odhodu Danca Thomasa Delaneyja, ki je prejšnji mesec Bremen zamenjal za Dortmund v 20 milijonov evrov vrednem poslu.

"Zame je bilo pomembno, da vem, kam natančno me bo peljala nogometna pot. Klubski načrti so me prepričali, mislim, da se bova s trenerjem Florianom Kohfeldtom dobro ujela, lahko bom veliko prispeval novemu klubu," je dejal 25-letni Nizozemec.

