Willian preprečil zmago Liverpoola na Anfieldu

Tottenham si je privoščil spodrsljaj

25. november 2017 ob 18:30,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 20:21

Derbi 13. kroga Premier lige se je na Anfieldu končal brez zmagovalca. Liverpool je remiziral s Chelseajem (1:1). Tottenham si je proti West Bromu privoščil spodrsljaj (1:1).

Derbi sta obe ekipi začeli nekoliko previdno, prvi, ki so konkretneje napadli vrata nasprotnika, so bili Liverpoolčani, a njihovi napadi niso obrodili sadov. Prvo pravo priložnost so zapravili gostje, v 21. minuti je Eden Hazard ogrel dlani Liverpoolovega vratarja Simona Mignoleta. Dve minuti pozneje je po lepi akciji zapretil še Danny Drinkwater, v zadnjem trenutku je pred njim posredoval Mignolet.

Gostitelji so se znašli pod pritiskom, varovanci Antonia Conteja so planili proti golu, rdeči so se večkrat srečno rešili v kazenskem prostoru. V zaključku prvega polčasa je Liverpool stavil na napad po bočnih položajih, a so bili Londončani v obrambi pripravljeni na vse visoke predložke. Edino pravo priložnost Liverpoola v prvem polčasu je v 41. minuti iz obrata zapravil Mohamed Salah.

Salah ukanil Courtoisa

V nadaljevanju se igra obeh ekip ni bistveno spremenila. Liverpool je napadal po boku, Chelsea je bil konkretnejši, a sta mreži obmirovali - vse do 65. minute, ko je za val navdušenja na polnem Anfieldu poskrbel Salah. Izjemni egipčanski napadalec se je po podaji Alexa Oxlada-Chamberlaina znašel v imenitnem položaju, iz bližine je matiral Thibauta Courtoiusa za 1:0. Varovanci Jürgena Kloppa so v naslednjih minutah prevladovali na zelenici, na sredini igrišča je onemogočil ustvarjanje napadalnih akcij nasprotnika, v 81. minuti je Cesar Azpilicueta v zadnjem trenutku preprečil strel Salaha po odlični globinski podaji, trenutek pozneje je z glavo po predložku iz kota v obrambo Courtoisa prisilil Georginio Wijnaldum.

Willian zadel takoj po vstopu

V zadnjem delu tekme so gostje s Stamford Bridgea vneto iskali izenačujoči zadetek, večkrat so nevarno zapretili domači obrambi, v 85. minuti je za 1:1 zadel rezervist Willian, ki je zgolj dve minuti predtem na zelenici zamenjal Davideja Zappacosto. Brazilec je prodrl v kazenski prostor in s krasnim strelom s 15 metrov presenetil Mignoleta. Igra se je razživela, živahno je bilo na obeh straneh igrišča, v 91. minuti je zadnjo priložnost na tekmi zapravil Salah - njegov silovit strel je Courtois odbil v kot.

Kane rešil točko za Tottenham

Nogometaši Tottenhama, ki letos s predstavami navdušujejo v Premier ligi in Ligi prvakov, so si na Wembleyju privoščili spodrsljaj, potem ko so proti West Bromwich Alibonu 'le' remizirali. Gostje iz predmestja Birminghama so se izkazali za zelo trd oreh, že v 4. minuti so smuknili v vodstvo, ko je v polno po podaji Jaka Livermora zadel Jose Rondon. Ta je z natančno odmerjenim diagonalnim strelom žogo ob vratnici poslal v mrežo nemočnega Huga Llorisa. Gostitelji so dolgo časa lomili odpor West Broma, v 74. minuti jim je le uspelo izid izenačiti, zadel pa je Harry Kane. Prvi zvezdnik Tottenhama je po predložku z desne strani nastavil nogo in žogo preusmeril v gol za končnih 1:1.

Premier liga, 13. krog, sobotne tekme:

LIVERPOOL - CHELSEA 1:1 (0:0)

Salah 65.; Willian 85.

Liverpool: Mignolet, Gomez, Matip, Klavan, Moreno, Milner, Henderson, Coutinho (89./Lallana), Salah, Sturridge (66./Wijnaldum), Oxlade-Chamberlain (89./Mane).

Chelsea: Courtois, Azpilitcueta, Christensen, Cahill, Zappacosta (83./Willian), Bakayoko (77./P. Rodriguez), Kante, Drinkwater (74./Fabregas), Alonso, Hazard, Morata.

Sodnik: Michael Oliver

WEST HAM - LEICESTER 1:1 (1:1)

Kouyate 45.; Albrighton 8.



CRYSTAL PALACE - STOKE CITY 2:1 (0:0)

Loftus-Cheek 56., Sako 92.; Shaqiri 53.



MANCHESTER UNITED - BRIGHTON 1:0 (0:0)

Dunk 66./ag



SWANSEA - BOURNEMOUTH 0:0



NEWCASTLE - WATFORD 0:3 (0:2)

Hughes 19., Yedlin 45./ag, Gray 62.



TOTTENHAM - WEST BROMWICH 1:1 (0:1)

Kane 74.; Salomon Rondon 4.

Nedelja ob 14.30:

SOUTHAMPTON - EVERTON



Ob 15.00:

BURNLEY - ARSENAL



Ob 17.00:

HUDDERSFIELD - MANCHESTER CITY

Lestvica: MANCHESTER CITY 12 11 1 0 40:7 34 MANCHESTER UTD. 13 9 2 2 28:6 29 CHELSEA 13 8 2 3 24:11 26 TOTTENHAM 13 7 3 3 21:10 24 LIVERPOOL 13 6 5 2 25:18 23 ARSENAL 12 7 1 4 22:16 22 BURNLEY 12 6 4 2 12:9 22 WATFORD 13 6 3 4 22:21 21 BRIGHTON 13 4 4 5 13:14 16 HUDDERSFIELD 12 4 3 5 8:17 15 LEICESTER 13 3 5 5 17:19 14 BOURNEMOUTH 13 4 2 7 11:14 14 NEWCASTLE 13 4 2 7 11:17 14 SOUTHAMPTON 12 3 4 5 9:14 13 STOKE CITY 13 3 4 6 16:26 13 EVERTON 12 3 3 6 12:24 12 WEST BROMWICH 13 2 5 6 10:19 11 WEST HAM 13 2 4 7 12:26 10 SWANSEA 13 2 3 8 7:15 9 CRYSTAL PALACE 13 2 2 9 8:25 8

