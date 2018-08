Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Axel Witsel se vrača na evropske zelenice. Prvič se bo preizkusil v Bundesligi. Foto: EPA Dodaj v

Witsel že na pripravah dortmundske Borussie

Črno-rumeni odšteli 20 milijonov evrov

6. avgust 2018 ob 19:30

Dortmund - MMC RTV SLO

Axel Witsel se je že pridružil pripravam dortmundske Borussie v Bad Ragazu v Švici. Belgijec je prestopil iz kitajskega Tiandžina za 20 milijonov evrov.

Witsel se je odločil aktivirati klavzulo, ki mu omogoča prekinitev pogodbe s kitajskim prvoligašem. Borussia je kitajski klub obvestila, da je pripravljena plačati zahtevano odškodnino.

Witsel se je dogovoril za sodelovanje do 30. junija 2022, letno bo zaslužil 7,5 milijona evrov. "Po SP-ju sem bil odločen, da se vrnem v Evropo. Zelo sem vesel in zadovoljen, da bom kmalu igral za Borussio Dortmund. Nisem prav dolgo razmišljal o prestopu, saj gre za enega najboljših evropskih klubov. Resnično komaj čakam, da stečem na igrišče pred 81.000 navijači," je za spletno stran rumeno-črnih povedal Belgijec.

Športni direktor Michael Zorc je bil navdušen: "Že nekaj mesecev smo bili zelo zainteresirani za njega. Na sredini igrišča potrebujemo takega igralca, ki ima veliko izkušenj z največjih evropskih tekem. Zelo dober je v dvobojih, ima visok ritem in je tudi zelo kreativen nogometaš."

29-letni vezist je za Belgijo zbral 96 tekem in dosegel devet golov, na letošnjem mundialu v Rusiji se je veselil tretjega mesta. V Belgiji je s Standardom iz Liegea osvojil naslov državnega prvaka 2008 in 2009, v Rusiji pa mu je uspelo priti do naslova prvaka z Zenitom St. Peterburgom 2015.

A. G.