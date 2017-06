Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Yaya Toure je član Manchester Cityja od 2. julija 2010. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Yaya Toure še vsaj leto dni na Etihadu

City gradi ekipo za novo sezono

2. junij 2017 ob 09:41

Manchester - MMC RTV SLO

Vezist Yaya Toure, ki je za Manchester City od leta 2010 zaigral na 299 tekmah in zadel 81 golov, je s klubom podaljšal sodelovanje še za leto dni.

34-letnik je s svojimi predstavami navduševal nogometne sladokusce na Otoku vse od prestopa iz Barcelone leta 2010. "Gre za enega najizkušenjših in priljubljenih v ekipi. Zelo smo veseli, da je ostal z nami pred - v to smo prepričani - zelo zanimivo novo sezono," je dejal športni direktor Cityja Txiki Begiristain.

Toureju bi se pogodba iztekla konec poletja. Klub so ali bodo zapustili vratar Willy Caballero, bočni napadalec Jesus Navas in branilci Pablo Zabaleta, Gael Clichy in Bacary Sagna. Sinjemodri so sicer zapravili že skoraj 90 milijonov evrov za vezista Monaca Bernarda Silvo in vratarja Benfice Edersona Moraesa.

Mitja Lisjak