Z vrha Prve lige v italijansko drugo ligo

29. maj 2017 ob 15:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bil je eden najboljših posameznikov v letošnji sezoni Prve lige TS. Januarja je prestopil v Empoli, kjer pa ni dočakal pravih priložnosti in je po zaslugi slabega zaključka sezone izpadel v italijansko drugo ligo.

Miha Zajc, ki je za Olimpijo nizal odlične nastope, je po jesenskem delu zapustil Ljubljano in se namenil v Empoli, kjer pa ni dočakal pravih priložnosti.

Pravzaprav drobtinice. Večji del tekem Empolija je odsedel na klopi, šele v končnici italijanskega prvenstva, ko je klubu začela teči voda v grlo v boju za obstanek med elito, mu je glavni trener Giovanni Martusciello ponudil nekaj priložnosti.

Zajc zgolj petkrat v dresu Empolija

Prvo v Cagliariju je zgrabil z obema rokama in že po nekaj minutah po vstopu v igro navdušil navijače. Zadel je gol, pozneje je še podal za zadetek, a je s soigralci Sardinijo kljub vsemu zapustil sklonjene glave. Štirinajst dni pozneje je za klub nastopil dan d in tekma z že odpisanim Palermom za obstanek v ligi. Empoli je moral srečanje dobiti, v nasprotnem primeru je moral upati na spodrsljaj Crotoneja, ki pa je svojo nalogo proti Laziu (3:1) opravil z odliko.

V Palermu konec sanj

Na stadionu Renza Barbere je Zajc prvič tekmo začel v udarni enajsterici Empolija. Z individualnimi potezami je opozoril nase, bil je tudi nevaren za domača vrata, še posebej v 40. minuti, ko mu je zmanjkalo sreče za vodilni gol svoje ekipe. Gledalci dolgo časa niso videli zadetka, v 76. minuti pa se je mreža vendarle zatresla. Andrea Rispoli je z desne strani poslal predložek pred vrata, tam pa je z glavo iz neposredne bližine zadel Ilija Nestorovski. Na 2:0 je osem minut pozneje povišal Bruno Henrique, ki je kaznoval hudo napako v obrambi in z lobom žogo pospravil v mrežo. Sanje Empolija o obstanku v Serie A so se razblinile.

Poraz gostujoče ekipe je v 87. minuti uspel nekoliko omiliti Rade Krunić, to pa je bilo tudi vse. Zajc je igral do 60. minute, ko je namesto njega na zelenico stopil Manuel Pucciarelli.

Slab zaključek sezone

Empoli je z Zajcem izpadel v Serie B, v letošnji sezoni so modri na 38 tekmah po osemkrat zmagali in remizirali, 22-krat so izgubili. Še posebej izstopa njihova forma v zaključku prvenstva, ko so bili praktično že rešeni, nato pa so na zadnjih petih tekmah od možnih 15 točk osvojili zgolj tri. Predtem so si po dveh veličastnih zmagah obetali boljše čase - v gosteh so z 2:1 najprej premagali Fiorentino, nato še Milan. Zajc je za Empoli od prestopa 25. januarja nastopil petkrat (vsega skupaj 103 minute), le enkrat je tekmo začel v začetni enajsterici. Je pa vredno omeniti, da je le nekaj dni po njegovem prihodu klub iz Napolija pripeljal maroškega reprezentanta Omarja El Kaddourija, ki slovenskemu reprezentantu predstavlja glavno konkurenco za preboj v začetno enajsterico.

Svojo statistiko je oplemenitil s po enim zadetkom in podajo. Morda se mu bo v italijanski drugi ligi naslednjo sezono ponudilo več priložnosti. 22-letnik si jih vsekakor zasluži.



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu

NOGOMETNA REPREZENTANCA selektorja Srečka Katanca za tekmo z Malto (25) Ime, priimek Klub (država) Tekma Igralni čas (ocena) Podrobnosti VRATARJI (4) Vid Belec Carpi (ITA II) Carpi - Frosinone 0:0; Frosinone - Carpi (ponedeljek) vso tekmo; - s Carpijem v Serie B osvojil 7. mesto Jan Koprivec Anorthosis Famagusta (CIP) / / z Anorthosisom v prvenstvu osvojil končno 6. mesto; v 36 krogih nastopil 33-krat Jan Oblak Atletico Madrid (ŠPA) / / z Atleticom v prvenstvu osvojil končno 3. mesto; v 38 krogih igral 30-krat, 11-krat igral v Ligi prvakov Grega Sorčan Gorica (SLO) Koper - Gorica 0:1 vso tekmo svojo mrežo ohranil nedotaknjeno in z Gorico v domačem prvenstvu postal slovenski podprvak BRANILCI (12) Jure Balkovec Domžale (SLO) Domžale - Celje 1:4; Domžale - Olimpija (P) (sreda) /; - z domžalami v domačem prvenstvu osvojil končno 4. mesto; v sredo zaključek sezone s finalom pokala proti Olimpiji Miha Blažič Domžale (SLO) Domžale - Celje 1:4; Domžale - Olimpija (P) (sreda) /; - z domžalami v domačem prvenstvu osvojil končno 4. mesto; v sredo zaključek sezone s finalom pokala proti Olimpiji Anotnio Delamea Mlinar New England Revolution (ZDA) New York Red Bulls - New England Revolution 2:1 vso tekmo / Bojan Jokić Ufa (RUS) / / z Ufo rusko prvenstvo končal na 7. mestu; 13 nastopov (dva s klopi) Luka Krajnc Frosinone (ITA II) Carpi - Frosinone 0:0; Frosinone - Carpi (ponedeljek) na klopi; - s Frosinonejem Serie B končal na 3. mestu, čakajo ga kvalifikacijske tekme za preboj v Serie A Miha Mevlja

Rostov (RUS) / / z Rostovom rusko prvenstvo končal na 6. mestu; v sezoni v domačem prvenstvu zbral 21 nastopov, v evropskih tekmovanjih 10 in 1 gol Nemanja Mitrović Olimpija (SLO) Olimpija - Aluminij 1:0 vso tekmo z Olimpijo domače prvenstvo končal na 3. mestu Matej Palčič Maribor (SLO) Maribor - Krško 1:0 vso tekmo z Mariborom postal državni prvak Gregor Sikošek Bröndby (DAN) Köbenhavn - Brondby (P) 3:1 na klopi z Brondbyjem izgubil finale danskega pokala; danski državni podprvak Nejc Skubic Konyaspor (TUR) Konyaspor - Akhisar Belediyespor 0:3 vso tekmo (6,2) v 29. minuti dosegel avtogol za vodstvo gostujoče ekipe z 1:0, po en dobljen zračni dvoboj, prestrežena podaja in blokiran strel Aljaž Struna Carpi (ITA II) Carpi - Frosinone 0:0; Frosinone - Carpi (ponedeljek) vso tekmo; - s Carpijem v Serie B osvojil 7. mesto Matija Širok Domžale (SLO) Aluminij - Domžale 0:0 45' (0:2) igral v prvem polčasu, zamenjal ga je Matija Rom; z domžalami v domačem prvenstvu osvojil končno 4. mesto, v sredo zaključek sezone s finalom pokala proti Olimpiji VEZISTI (7) Rene Krhin Granada (ŠPA) / / z Granado izpadel v drugo špansko ligo, v celi sezoni zbral 11 nastopov Jasmin Kurtić Atalanta (ITA) Atalanta - Chievo 1:0 86' (1:0) (6,9) igral do 86. minute, ko ga je zamenjal Giulio Migliaccio; z Atalanto Serie A končal na 4. mestu, v prvenstvu zbral 35 nastopov, dosegel 6 zadetkov in podelil 2 podaji za gol Žan Majer Domžale (SLO) Domžale - Celje 1:4 / zunaj ekipe; z domžalami v domačem prvenstvu osvojil končno 4. mesto, v sredo zaključek sezone s finalom pokala proti Olimpiji Nik Omladič Eintracht Braunschweig (NEM II) / / z Braunschweigom 2. Bundesligo končal na 3. mestu, čakajo ga kvalifikacije za Bundesligo; v prvenstvu zbral 23 nastopov, 2 gola in 3 podaje Rajko Rotman Kayserispor (TUR) Karabukspor - Kayserispor 2:2 vso tekmo ena prestrežena podaja Benjamin Verbič Köbenhavn (DAN) Köbenhavn - Bröndby (P) 3:1 vso tekmo (6,0) s Köbenhavnom osvojil dvojno krono - državno prvenstvo in pokal Miha Zajc

Empoli (ITA) Palermo - Empoli 2:1 60' (0:0) (6,5) prvič tekmo začel v udarni enajsterici Empolija, igral do 60. minute, ko ga je zamenjal Manuel Pucciarelli, dva strela na gol, en v okvir vrat; z Empolijem izpadel v Serie B NAPADALCI (4) Robert Berić St. Etienne (FRA) / / V letošnji sezoni zbral 29 nastopov in 8 golov, s St. Etiennom Ligue 1 končal na 8. mestu Roman Bezjak Rijeka (HRV) Dinamo Zagreb - Rijeka 5:2 vso tekmo z Rijeko postal hrvaški prvak, v sredo ga čaka še finale hrvaškega pokala proti Dinamu Josip Iličić Fiorentina (ITA) Fiorentina - Pescara 2:2 na klopi s Fiorentino Serie A končal na 8. mestu; v sezoni zbral 35 nastopov, 6 golov in 4 podaje Milivoje Novaković Maribor (SLO) Maribor - Krško 1:0 / zunaj ekipe; z Mariborom državni prvak, prvenstvo sklenil z 11 goli



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

Mitja Lisjak