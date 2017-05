Z zmago na jadranskem derbiju Rijeka naredila nov korak proti naslovu

Bezjak podal za drugi gol Rijeke

13. maj 2017 ob 19:38

Reka - MMC RTV SLO

V 33. krogu hrvaškega nogometnega prvenstva je Rijeka na Rujevici z 2:0 odpravila Hajduk. Po zmagi na jadranskem derbiju je zadržala pet točk naskoka pred Dinamom.

Zagrebčani so v tem krogu z 1:0 v gosteh odpravili Split. Rijeka, ki je v prejšnjem krogu po več kot letu dni prvič klonila, je polni Rujevici, kjer se je zbralo 5.600 gledalcev, odlično začela tekmo. Ravno ko je navijaška skupina Armada, ki v teh dneh slavi 30. rojstni dan, pripravila izvrstno koreografijo, so varovanci Matjaža Keka povedli. Z več kot 25 metrov je z natančnim in močnim strelom Danteja Stipice, ki bi lahko bolje posredoval, presenetil domači kapetan Mate Maleš.

V 28. minuti se je z obrambo Romanu Bezjaku izkazal splitski vratar, ki je moral dve minuti kasneje žogo znova pobrati iz svoje mreže. Josip Mišić je z lepo podajo izigral gostujočo obrambo. Bezjak se je izmaknil prepovedanemu položaju. Skupaj z Mariem Gavranovićem sta se sama znašla pred Stipico, slovenski napadalec pa je nesebično podal soigralcu, ki je žogo le še potisnil v prazno mrežo.

Zatem je svoje priložnosti imel tudi Hajduk. Ob koncu polčasa sta reška vrata ogrozila Nikola Vlašić in Jefferson, v drugem delu pa Franck Ohandza, z razdalje pa je nevarno streljal Jefferson. Ob koncu bi Ivan Martić lahko povišal prednost Rijeke, vendar je Stipica dobil dvoboj ena na ena.

To je bil 145. jadranski derbi, Rečani so 41. premagali velikega tekmeca iz Dalmacije, ki je v medsebojnih tekmah slavil 55-krat. Do konca prvenstva so še trije krogi. Rijeka, ki lovi prvi naslov hrvaškega prvaka, ima pet točk prednosti pred Dinamom. V zadnjem krogu jo čaka gostovanje na zagrebškem Maksimiru, še prej pa gostuje pri Slavenu Belupu v Koprivnici in gosti Cibalio iz Vinkovcev. Dinamo v naslednjem krogu gosti Istro, zatem pa gostuje v Osijeku.

33. krog:

RIJEKA – HAJDUK 2:0

Maleš 14., Gavranović 29.

Bezjak je igral vso tekmo, Črnic (oba Rijeka) je bil na klopi.

Rijeka: Prskalo, Zuta, Župarić, Elez, Ristovski, Maleš, Bradarić, Mišić (82./Čanađija), Vešović, Bezjak, Gavranović (69./Martić).

Hajduk: Stipica, Memolla (76./Kožulj), Nižić, Terziev, Tudor, Bašić (58./Said), Hamza, Jefferson, Vlašić, Erceg (67./Ohandza), Futacs.

Lestvica: Rijeka 82, Dinamo Zagreb 77, Hajduk Split 62, Osijek 59, Lokomotiva Zagreb 39, Slaven Belupo 38, Istra 1961 33, Inter Zaprešić 25, Cibalia 19, RNK Split 18.

T. J.