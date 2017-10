Za čudež v Londonu nujna prekinitev "stavke" v gosteh

Sodil bo Nemec Felix Zwayer

5. oktober 2017 ob 10:28

London - MMC RTV SLO

Angleži so za SP v Rusiji že izbrali hotel s 107 sobami in pripravljalno središče na obrobju St. Peterburga, a bodo Slovenci drevi poskušali doseči, da bi rezervacijo za bivanje ob Baltskem morju potrdili šele - ob Baltiku.

Če se bo izšlo po slovenskih željah, si namreč angleški nogometaši nocoj še ne bodo zagotovili vstopnice za svetovno prvenstvo, ampak bi v nedeljo morali kakšno točko osvojiti še v Litvi. In šele nato lahko poklicali v hotel forRestMix Club, ki ga je že preveril tudi selektor Gareth Southgate ...

37 tekem je Anglija neporažena v kvalifikacijah za SP in EP (10. oktobra 2009 jo je v Dnipropetrovsku z 1:0 premagala Ukrajina), kar zgovorno priča, pred kako velikim izzivom so Katančevi fantje. Oktobra lani jim je uspelo prekiniti niz 14 zaporednih kvalifikacijskih zmag treh levov (0:0), da bi zmagali v boju s še eno neugodno tradicijo, pa bo potrebna res popolna tekma.

Slovita londonska stavnica William Hill ne verjame v presenečenje Slovencev. Za vsak vloženi funt na zmago Slovenije bi vam v primeru pravilne napovedi povrnili 11 funtov, ob remiju bi prejeli petkratnik vložka.

Bišćan: Proti Španiji ali Franciji bi bilo težje

Nekateri drugi so bolj optimistični, med njimi je tudi trener Olimpije Igor Bišćan, ki je najboljša leta kariere preživel pri Liverpoolu in zelo dobro pozna angleški nogomet: "Slovenija ni v brezizhodnem položaju. Proti Španiji ali Franciji bi bilo težje. Anglija je ekipa, ki je bolj predvidljiva, nimajo ustvarjalnih igralcev. S čvrstim obrambnim blokom jih je mogoče zadržati in čakati na svojo priložnost iz protinapadov."

Ravno tako optimističen duh v reprezentančnem taboru v preteklih dneh je najbolje povzel Nejc Skubic: "V Stožicah smo bili boljši. Nimamo se jih kaj bati, verjamemo v svojo kakovost."



Cesar poudarek daje pravilni komunikaciji

Z obeh letošnjih gostovanj so se slovenski nogometaši vrnili potolčeni. V Glasgowu in Trnavi so še bolj kot s porazoma, obakrat je bilo 1:0, razočarali z igro. V 180 minutah so le enkrat streljali v okvir vrat, tekmeci pa so imeli precej priložnosti za višjo zmago. Tudi lani jeseni v Vilni (2:2) in na Malti (0:1) niso blesteli.

"Težave v gosteh imamo že nekaj časa, nismo ista ekipa kot doma. Mislim pa, da se to lahko popravi. Moramo razviti svojo igro in biti agresivni vseh 90 minut. V preteklosti so nas tekmeci kaznovali, ko smo malo popustili v ključnih minutah ob koncu tekme. Izjemno pomembne so t. i. druge žoge," pravi kapetan Boštjan Cesar. Te dni je na treningih največji poudarek dajal pravilni komunikaciji med igralci, ki jo bo treba prenesti tudi na tekmo. Prostora za spodrsljaj ne bo, popravnega izpita ni več.

Cesar je pred mesecem dni proti Litvi prejel tretji rumeni karton v teh kvalifikacijah (preostala dva je dobil na domačem srečanju proti Slovaški in v gosteh proti Škotski), če mu ga bo sodnik pokazal tudi na Wembleyju, bi moral izpustiti nedeljsko tekmo v Stožicah, ki bi bila njegova stota za reprezentanco.

Kako ustaviti Kana?

Toda bolj kot o kartonih gotovo razmišlja o najnevarnejšem angleškem napadalcu Harryju Kanu, ki je v tem koledarskem letu dosegel 41 zadetkov. Ta napredek pripisuje tudi temu, da je še večjo pozornost kot prej namenil pravilni prehrani: "Ni vedno pomembno le jesti pravo hrano, ampak jo tudi zaužiti ob pravem času."

"Cesi" o igralcu, s katerim bo imel največ opravka, poudarja: "Ne bojim se nikogar. Nikoli v karieri se nisem nikogar bal, spoštujem pa vsakogar. Sem videl, da je v izjemni formi, a ne smemo pozabiti tudi drugih igralcev, ki so zelo kakovostni."

Sam v klubu že drugo sezono zapored ni več v prvem planu, pri Chievu je bil v uvodnih sedmih krogih italijanskega prvenstva le enkrat v začetni postavi, še dvakrat pa je vstopil na igrišče s klopi. "Če si v ritmu in redno igraš v klubu, je gotovo lažje, si samozavestnejši," priznava, a hkrati dodaja, da mu osebno "paše", če ne igra tekme pred reprezentančnim zborom, saj ni tako utrujen in mirno pripotuje v domovino.

Najmlajši v reprezentanci Jan Repas se na potovanja iz tujine na Brdo pri Kranju šele privaja, a že modro odgovarja na vprašanja o najbolj intrigantnih dilemah, denimo, kako ustaviti Kana: "Žoga do njega sploh ne sme priti!"

Southgate: Slovenci bodo spet zahtevni tekmeci

Kane danes ne bo samo tisti, na katerega bo treba biti najbolj pozoren, ampak tudi angleški kapetan. Dvakrat je trak do zdaj že nosil - ob gostovanju na Škotskem in na prijateljski tekmi v Parizu. Ni pa še jasno, kdo bo postal stalni kapetan in vodil reprezentanco na svetovnem prvenstvu. Pod taktirko selektorja Southgata so bili kapetani tudi Jordan Henderson, Gary Cahill in Joe Hart, najboljši igralec lanske tekme med Slovenijo in Anglijo, na kateri je Jasmin Kurtić stresel vratnico in prečko.

"Slovenci morajo zmagati, zato bodo tudi tokrat zahtevni tekmeci. Za zdaj v kvalifikacijah niso dobili veliko golov. Za nas bo to velik izziv, ali lahko to spremenimo," je na včerajšnji novinarski konferenci opozoril Southgate in pripomnil: "Ko bomo zapuščali Wembley, si želimo biti v Rusiji! To je za nas velika tekma: igramo doma, stavke na podzemni železnici ni (v torek so jo odpovedali, op. a.) ... celotna država si želi uvrstitev na svetovno prvenstvo."

Slovenska obramba je na osmih tekmah prejela štiri zadetke, angleška še enega manj, a je prav zadnja vrsta tista, ki najbolj skrbi domačo javnost. Pred tremi leti v kvalifikacijah za Euro 2016, ko je zdaj že reprezentančno upokojeni Wayne Rooney stotič oblekel angleški dres, je Slovenija na Wembleyju v 57. minuti povedla z 0:1, toda sledil je hiter preobrat in na koncu poraz s 3:1.



KVALIFIKACIJE ZA SP 2018

Skupina F

Danes ob 20.45:

ANGLIJA - SLOVENIJA (prenos: TV SLO 2/MMC)

Verjetni postavi:

Anglija (4-2-3-1): Hart; Walker, Stones, Cahill, Bertrand; Dier, Henderson; Oxlade-Chamberlain, Sterling, Rashford; Kane.

Slovenija (4-2-3-1): Oblak; Skubic, Cesar, Mevlja, Jokić; Rotman, Kurtić; Verbič, Birsa, Iličić; Matavž.

Sodnik: Felix Zwayer (NEM)

MALTA - LITVA

ŠKOTSKA - SLOVAŠKA



Nedelja ob 18.00:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA (prenos: TV SLO 2/MMC)



Sodnik: Jonas Eriksson (ŠVE)

SLOVAŠKA - MALTA

LITVA - ANGLIJA

Lestvica: ANGLIJA 8 6 2 0 16:3 20 SLOVAŠKA 8 5 0 3 14:6 15 SLOVENIJA 8 4 2 2 10:4 14 ŠKOTSKA 8 4 2 2 14:10 14 LITVA 8 1 2 5 6:18 5 MALTA 8 0 0 8 2:21 0





Matej Rijavec