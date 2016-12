Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! V nesreči je umrlo 19 nogometašev Chapecoenseja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za nesrečo nogometašev Chapecoenseja odgovorna letalska družba

Vodja letališča Celia Catedo pobegnila v Brazilijo

25. december 2016 ob 18:39

La Paz - MMC RTV SLO/STA

Za nesrečo letala, ki je 29. novembra strmoglavilo blizu Medellina, v tej nesreči pa je umrla večina članov brazilske nogometne ekipe Chapecoense, je kriva letalska družba LaMia.

Po opravljeni preiskavi je ugotovitve razkrilo bolivijsko ministrstvo za javno upravo. V nesreči je umrlo 71 ljudi, med njimi večina članov ekipe, 19 igralcev in 24 spremljevalcev. Ekipa je potovala na finalno tekmo južnoameriškega pokala v Medellin.

"Dokazi so jasni, odgovornost za nesrečo neposredno nosita pilot letala in družba," je dejal bolivijski minister za javno upravo Milton Claros.

Kolumbijski preiskovalci so že prej ugotovili, da so v letalu oziroma družbi kršili predpise o minimalni količini goriva oziroma rezervi. Te nesrečno letalo ni imelo, zato je, ko je goriva zmanjkalo, strmoglavilo nedaleč od cilja potovanja.

Preiskave še potekajo. V Boliviji so družbi že pred tedni odvzeli ustrezne licence, aretirali pa so njenega direktorja in njegovega sina, ki je bil uradnik, zaposlen v bolivijski kontroli zračnega prometa.

Claros je napovedal tudi kazenski pregon zoper vodjo letališča Celio Castedo. Ta je po nesreči pobegnila v Brazilijo in tam zaprosila za azil; domače oblasti ji očitajo, da je izdala dovoljenje za načrtovani polet, čeprav je vedela za finančne težave družbe in se je zavedala tveganja leta s premalo goriva.

LaMia je čartersko podjetje, registrirano v Boliviji, specializirano pa je bilo za prevoze nogometnih klubov iz Latinske Amerike. Z istim letalom, ki je strmoglavilo, so le nekaj tednov prej v Brazilijo na kvalifikacijsko tekmo za SP 2018 potovali tudi Argentinci.

A. G.