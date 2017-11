Zahovič: Za pokal ni bilo zanimanja ne v mestu ne v slačilnici

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Zlatko Zahovič meni, da se bo Maribor na petkovem prvenstvenem derbiju v Ljudskem vrtu znal odzvati na pokalni poraz. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Tekma se ni začela po načrtih. Po kardinalni napaki Obradovića, ki pa ni povezana s tem, da brani na malo srečanjih, smo hitro prejeli zadetek. Po tem golu je bilo tekmecu veliko lažje, nam pa veliko težje. Želeli smo izenačiti in morali smo zaigrati bolj napadalno. Ko smo imeli pobudo na igrišču, smo prejeli drugi gol, kar je še precej otežilo položaj. V drugem polčasu smo imeli eno veliko priložnost. Olimpija je imela prednost in se je branila zelo kakovostno. Ni jih bilo lahko prebiti. S tretjim zadetkom je položaj bistveno težji, a moramo verjeti, da smo sposobni priti do preobrata. Olimpija je zelo podobno odigrala že na prvenstveni tekmi, nisem bil presenečen nad njihovo postavitvijo, pričakoval sem veliko igralcev na sredini igrišča in Abassa v napadu. Po porazu sem prepričan, da bomo v petek pravi. Boj za naslov prvaka bo izenačen, saj obe ekipi nimata veliko spodrsljajev, a mislim, da je tehtnica na naši strani. Trener Maribora Darko Milanič Sorodne novice Video/foto: Olimpija z ogromnim kapitalom v Ljudski vrt Natrpan urnik je za Maribor privilegij, ki daje dodatno energijo Na pokalnem derbiju stop za preveč čakanja in spoštovanja Igor Bišćan

12. november 2017 ob 09:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Maribor na pokalni tekmi v Stožicah ni bil evropski. Vijoličasti so bili podpovprečni. V zelo natrpanem ritmu tekem so pokal potisnili na stranski tir in Olimpija je to znala unovčiti.

Konec avgusta so Mariborčani s pragmatično igro iztržili remi brez golov v Stožicah, tokrat so bili s premešano postavo daleč od uspeha. Slog igre, ki je popolnoma podrejen rezultatskemu uspehu, se je v letošnji sezoni že nekajkrat izkazal za pravega. Predvsem v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Po veliki napaki vratarja Matka Obradovića v 10. minuti so se vsi načrti o taktični bitki sesuli.

Športni direktor Zlatko Zahovič je po neuspešni predstavi zaščitil hrbet svojim fantom: "Zelo sem ponosen na njih. Gledam na sezono kot celoto, presegamo vse meje mogočega. Igralci Olimpije si želijo igrati tam, kjer smo mi. Smo že precej iztrošeni, a še vedno smo v priviligiranem položaju. Za to pokalno tekmo ni bilo zanimanja ne v mestu, ne v klubu in tudi ne v slačilnici. Spontanih zmag ni, Olimpija ima odlično ekipo. Tekma je šla v njihovo smer zaradi volje, želje in fanatične borbenosti. Lahko jim samo čestitamo. To je hkrati tudi zelo dobro za naš klub, saj pride petek, ko bomo videli, kdo je Maribor."

Kot je še povedal v pogovoru za MMC, je imel Zahovič slab občutek že na začetku tekme: "Že ob prihodu iz slačilnice sem rekel, da ne vidim tiste iskrice v očeh. Fante razumem, saj so jih evropske tekme iztrošile. To je že 27. tekma v letošnji sezoni. Igrali smo proti zelo lačni ekipi. Olimpija je igrala odlično, zares so bili v tekmi, mi pa ne. Vse skupaj se hitro pozna. Tekma je šla takoj v njihovo smer. Mi smo morali nato več tvegati in tekmec je to znal unovčiti. Tak poraz je dobrodošel, da bomo znova zagnali motorje. Treba bo zdržati še ta mesec dni do konca jesenskega dela."

Pri vodilnem zadetku Olimpije je bil Zahovič zelo jezen na sodnika Roberta Ponisa, ki ni piskal prekrška nad Aleksom Pihlerjem, in protestiral ob stranski črti pri četrtem sodniku. "Prekršek je bil, Olimpija pa ni izbila žoge iz igrišča, kar je nešportno. A mogoče je tudi, da prekrška niso videli in so nadaljevali akcijo. V tistem trenutku vidiš samo gol, zato ne bi rekel, da je bilo vse skupaj namerno."

V petek je na sporedu prvenstveni derbi v Ljudskem vrtu. Obe ekipi imata isto število točk. "Prepričan sem, da bomo v petek videli drugačen Maribor. Igralci bodo imeli iskrico v očeh. Odzvali se bomo na ta poraz, tekma je na našem stadionu, tudi navijači se bodo odzvali. Zdaj ne bomo delali panike, saj smo v letošnji sezoni presegli cilje."

Pred povratno tekmo pokala vijoličaste čakata tudi še gostovanje v Ligi prvakov pri Spartaku in štajerski derbi v Celju. Zahovič trdi, da je bilo pokalno tekmovanje v mislih nekoliko potisnjeno v ozadje. "Pošteno povedano o pokalu nihče ni razmišljal. Cel klub je razmišljal o petku. Imamo veliko poškodovanih igralcev, treniral je tudi rotiral, kar je normalno za pokal."

Športni direktor Maribora poudarja, da so v tej sezoni presegli načrte in da visok poraz v Stožicah ne more bistveno pokvariti ocene zadnjih štirih mesecev: "Pred sezono ni bila v načrtu Liga prvakov, tudi Evropska liga ne in tudi boj za prvaka ne ali pa pokalna lovorika. Načrtovali smo prehodno sezono, zgodilo pa se nam je marsikaj. Igramo v Ligi prvakov in tudi po petkovi tekmi bomo, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, še vedno v igri za naslov prvaka."

