Zaradi nesklepčnosti še ni jasen način obnove Ljudskega vrta

Na sejo prišlo 31 od 45 svetnikov

13. oktober 2017 ob 07:39

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski mestni svetniki so v četrtek po dolgi razpravi potrdili rebalans proračuna, ki se zmanjšuje za 4,8 milijona evrov. A o spremembah sploh niso začeli razpravljati.

Nogometne navdušence je najbolj zanimala razprava o obnovi Ljudskega vrta. Predlog predvideva vložek 2,9 milijona evrov v obnovo objekta, ki bi v prihodnje omogočal organizacijo tekem na najvišji ravni (Liga prvakov in reprezentančne tekme). Iz kluba so že prej opozorili, da je predviden strošek prenizek za obnovo in bi se morali zateči v Stožice.

Več mestnih svetnikov je zahtevalo, da se projekt izvede v celoti, in spomnilo, da se je že dolgo opozarjalo na nujnost tega posega. "Te sanacije bi morale biti izvedene že zdavnaj, delamo pa šele, ko nam teče voda v grlo," je pripomnil Donald Keranović iz Stranke mladih - Zeleni Evrope. "Postopki zahtevajo svoj čas," je odgovoril župan Andrej Fištravec. Prejšnja leta ti projekti po njegovih besedah niso bili mogoči, ker je bilo treba odplačati stare dolgove občine, prav tako so šele zdaj pridobili za to potrebna državna in evropska sredstva.

Rebalans za 2017 so mestni svetniki sprejeli po skrajšanem postopku z 20 glasovi za in dvema glasovoma proti. Ko bi morali začeti prvo branje, pa je večina mestnih svetnikov že odšla domov in župan je bil zaradi nesklepčnosti prisiljen preložiti začetek te razprave na prihodnjo sejo. S tem so za najmanj štiri tedne preložili odločitev o spremembah proračuna za 2018, posredno pa tudi o načinu obnove Ljudskega vrta, dodatnem zadolževanju občine za 11 milijonov evrov in še nekaterih drugih projektih, ki jih je v proračun po novem vključil župan.

Že na začetku seje je bilo prisotnih le 31 od skupno 45 mestnih svetnikov.

S. J.