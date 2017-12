Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Walter Zenga je v vratih Interja stal kar na 328 prvenstvenih tekmah. V trenerski karieri se še ni tako izkazal. Foto: EPA Dodaj v

Zenga bo reševal krizo Crotoneja

Za italijansko izbrano vrsto odigral 58 tekem

8. december 2017 ob 19:39

Nekdanji italijanski reprezentančni vratar Interja Walter Zenga je novi trener Crotoneja. Njegov predhodnik na tem položaju Davide Nicola je odstopil v začetku tega tedna po porazu z Udinesejem.

Klub iz Kalabrije je po 15 odigranih tekmah na 16. mestu v Serie A. 57-letni Zenga je v svojem trenerskem obdobju zamenjal številne klube. Na Apeninskem polotoku je vodil Catanio, Palermo in Sampdorio, v Angliji Wolverhampton, v Romuniji Steauo, National in Dinamo, v Srbiji Crveno zvezdo, v ZDA New England Revolution, bil pa je tudi strateg Al Aina, Al-Shaaba in Al Jazire v Združenih arabskih emiratih ter Al-Nassra v Savdski Arabiji.

V vratarski karieri je bil 12 let član Interja, za italijansko izbrano vrsto pa je odigral 58 tekem.

