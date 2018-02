Zidana ne skrbi prihodnost, razmišlja le o Parižanih

Porto proti Liverpoolu bržkone brez najboljšega strelca

13. februar 2018 ob 21:38

Madrid,Porto - MMC RTV SLO, Reuters

Real Madrid v španskem prvenstvu zaostaja 17 točk za Barcelono, izpadel je v pokalu, v Ligi prvakov pa bo sezono reševal proti izjemno zahtevnemu tekmecu PSG-ju. Trener Zinedine Zidane pred prvo tekmo osmine finala Lige prvakov ne čuti posebnega pritiska.

"Živimo za takšne tekme. Na dvoboj smo se pripravljali brez posebnosti, tako kot po navadi. Pritisk je nekaj običajnega v naši službi, a poskušam predvsem uživati," je povedal Francoz na novinarski konferenci. Ne skrbi ga, kaj bo z njegovo prihodnostjo v Madridu, razmišlja le o tekmi v sredo.

Prvič, odkar je pred dvema letoma sedel na klop Reala, se bo pomeril s francosko ekipo. Parižani prepričljivo vodijo v francoskem prvenstvu in so nazadnje v vseh tekmovanjih šestkrat zapored zmagali, za vrata Madridčanov bo najnevarnejša trojica Neymar, Edinson Cavani in Kylian Mbappe.

Marcelo: Ne razmišljamo o posameznih igralcih

Real je lani prvi ubranil zmago v Ligi prvakov, ki so jo v tej obliki prvič organizirali v sezoni 1992/93. "Navijači so z nami v dobrem in slabem, podprli nas bodo tudi v sredo. To je nova priložnost, da jih osrečimo," je še dejal Zidane.

Branilec Marcelo pričakuje odprt boj, saj obe moštvi radi napadata: "Moramo biti psihično močni in mirni. Na pritisk smo navajeni. O PSG-ju razmišljamo kot o ekipi, ne o posameznih igralcih. Imajo tri izjemne napadalce, a smo osredinjeni na širšo sliko. Z Neymarjem se pogovarjam veliko - toda ne o nogometu! Z Realom sem osvojil že precej lovorik, toda želim zmagovati še naprej. Prizadevali si bomo še enkrat ubraniti naslov."

Emery: Prepričan sem, da lahko zmagamo

Optimističen je tudi trener PSG-ja Unai Emery: "Tako kot vselej v Ligi prvakov smo vse do tekme trenirali v Parizu, saj imamo tam bolj mir. Ta tekma predstavlja za nas priložnost, da pokažemo, kje smo in kaj želimo. Spoštujemo njihove posameznike, prav tako celotno moštvo. Prepričan pa sem, da lahko moji fantje zmagajo."

Pri Madridčanih je kaznovan Dani Carvajal, medtem ko pri Parižanih ni igralcev, ki bi počivali zaradi kartonov.

Liverpool proti Portu še ni izgubil

Porto bo gostil Liverpool. Pri Portugalcih najverjetneje ne bo nastopil njihov najboljši strelec Vincent Aboubakar, v tej sezoni je dosegel že 26 zadetkov. Kamerunski napadalec ima težave z mišico. Manjkal bo tudi obrambni vezist Danilo. V domačem taboru bi bili zadovoljni z zmago brez prejetega gola.

Liverpool na štirih medsebojnih dvobojih proti Portu še ni izgubil. Doma je dvakrat zmagal, v gosteh pa dvakrat remiziral. "So izkušeno, fizično močno moštvo z dobrimi nogometaši in dobrim načrtom. Porto zelo spoštujem, imajo pravo mešanico umetnikov in delavcev," je izjavil trener redsov Jürgen Klopp.

Osmina finala, prvi tekmi, sreda ob 20.45:

PORTO - LIVERPOOL

REAL MADRID - PARIS SG



Povratni tekmi bosta 6. marca.

M. R.