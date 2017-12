Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Razočarani nogometaši Reala zaostajajo že za 14 točk za vodilno Barcelono. Foto: Reuters Poraz je bil nedvomno hud udarec. A tako je. S tem se moramo danes sprijazniti. Zinedine Zidane Zinedine Zidane pravi, da prvenstvo še ni odločeno. Foto: Reuters Po mnenju številnih najboljši igralec na derbiju. Lionel Messi. Foto: Reuters

Zidane: La Liga ni končana, Ramos: V zapor s Puigdemontom zaradi prekrška

Tekma vseh tekem

24. december 2017 ob 12:26

Madrid - MMC RTV SLO, Reuters

Čeprav je Barcelona z visoko zmago Realu pobegnila že za 14 točk, trener kraljevega kluba Zinedine Zidane še ne obupuje, saj meni, da so še v igri za osvojitev prvenstva.

"Jezni smo, saj gre za poraz, ki zelo boli, vendar ne bomo odnehali," je povedal po tekmi, ki je pred male zaslone pritegnila ves svet - tekmo naj bi si po pisanju španskih medijev ogledalo okoli 800 milijonov ljudi. Nadaljeval je: "Nismo si zaslužili izgubiti na tak način, ampak to je nogomet in to se dogaja. Gre za zelo boleč poraz, vsi smo zelo žalostni, še posebej jaz. Ampak vrnili se bomo močnejši." Zidane je še dodal, da vsi mislijo, da je La Liga odločena, ampak sam misli, da ni tako.

Eden izmed tragičnih junakov je Hrvat Mateo Kovačić, očitajo mu, da ni dobro izpolnil svoje naloge. Zidane stoji za svojo odločitvijo, da se prav Hrvat znajde v začetni postavi: "Moram izbrati in to je to. Kovačić je pazil na Messija in to mu je dobro uspelo." Trenerja je pri izbiri Kovačića podprl tudi kapetan Sergio Ramos: "Kovačić namesto Isca? Isco ni tip nogometaša, ki bi lahko zaustavil Messija, z Mateom pa smo to dobili." Igro Hrvata je označil za neoporečno.

Marcelo prav tako podpira Zidana: "Začetna postava? 100-odstotno ga podpiram, branil ga bom do smrti, o tem ni dvoma. Veliko ljudi očitno pozablja, kaj vse je osvojil z Madridom. Osvojili smo pet naslovov to leto in ni še konec zgodbe."



Veliko prahu je dvignil tudi Ramos. Ta je v drugem polčasu za oster prekršek nad Luisom Suarezom dobil le rumeni karton, po tekmi pa je povedal: "V Barceloni bodo rekli, da bi moral v zapor ... skupaj s Puigdemontom (odstavljeni katalonski voditelj, op. a.). Nisem želel udariti Luisa Suareza." S tem se je dotaknil politike, spomnil je, da je velik nasprotnik katalonski samostojnosti. Na očitke, da so doživeli velik polom, pa je odgovoril: "Vsak, ki to misli, naj pogleda nazaj v leto 2017 in si pogleda statistiko." Ramos se strinja, da ni še vsega konec: "Dolžni smo nadaljevati boj."

Tudi trener Barcelone, Ernesto Valverde, je po tekmi povedal: "Real Madrid je imel več protinapadov. Vedeli smo, da moramo vztrajati, in to nam je v drugem polčasu uspelo. Zaradi vztrajnosti nam je uspelo doseči zadetek in zmagati." Dodal je, da prvenstvo še ni odločeno: "Smo pred našimi rivali, ampak ne osredotočamo se na to. Osredotočamo se le na naše zmage."

VIDEO Zidane: Moramo se sprijazniti

D. S.